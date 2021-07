¿Qué es el shadowban de Instagram y cómo saber si tienes uno en tu cuenta?

July 19, 2021 6 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Aumentar el número de seguidores en las redes sociales no es una tarea fácil, especialmente cuando tu contenido deja de aparecer repentinamente en los hashtags relacionados, hay una caída cuestionable en la participación de tus lectores o tu perfil está perdiendo seguidores. Si estás experimentando estos problemas o algo similar, es muy probable que tú, al igual que muchos otros, hayas sido objeto de un shadowban, es decir, un bloqueo parcial o total de un usuario o su contenido.

Cuando un servicio como el algoritmo de Instagram (un portal que usaré como un ejemplo continuo para este artículo) marca una cuenta por violar las pautas de la comunidad, evita que aparezcan publicaciones u otro contenido en las búsquedas o entre los hashtags. Los informes de usuarios de Instagram sobre sus cuentas declaradas como tales se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años, sin embargo, los administradores de la plataforma a menudo no notifican a los usuarios afectados sobre el estado de su cuenta.

La práctica de shadowbanning tiene sentido para los administradores de Instagram, ya que permite que la aplicación se asegure de que se cumplan las pautas de la comunidad y las políticas de términos de uso sin dirigirse directamente al usuario prohibido. Desafortunadamente, la frustración surge cuando ese usuario (a veces lentamente) se ve obligado a determinar esto sin orientación, mientras que una cuenta se vuelve prácticamente invisible para las búsquedas de posibles nuevos seguidores.

Las cuentas se pueden marcar por varias razones. Algunos de los más comunes incluyen:

Usar bots automatizados para adquirir más seguidores, me gusta, acciones o favoritos para su cuenta y contenido.

Agregar demasiados hashtags separados por publicación.

Usar hashtags prohibidos o rotos en publicaciones de contenido.

Publicar contenido que pueda considerarse violento, gráfico o inapropiado.

Que varios otros usuarios denuncien tus publicaciones o tu cuenta.

Cómo evitar los shadowbans

Por lo general, si eres un usuario lo suficientemente consciente de una aplicación y publicas contenido de manera responsable, nunca tendrás que preocuparte. Dicho esto, existen algunas medidas adicionales para evitar ser golpeado:

Concéntrate en hacer crecer su cuenta de forma orgánica y sin el uso de servicios de bot automatizados.

Limita los hashtags en cada pieza de contenido a los 10 o 15 más relevantes.

Limita tu actividad diaria para evitar sospechas de comportamiento similar al spam por parte del algoritmo.

Un shadowban es un bloqueo parcial o total de un usuario o su contenido / Imagen: Depositphotos.com

Comprobar tu estado

Quizás el aspecto más frustrante de recibir una prohibición es que probablemente no sabrás que sucedió hasta mucho después de que tu cuenta sea atacada. Dado que Instagram no notifica a los usuarios cuando una cuenta está tan vinculada, depende de sus propias habilidades de detective averiguar cuándo y por qué.

Dos de los mejores métodos que puede utilizar:

1. Involucra a otros para que revisen una cuenta. Una de las formas más fáciles y sencillas es hacer una publicación nueva con un hashtag breve y simple que los usuarios puedan buscar. Después de publicar, pregunte a algunas personas que no siguen su cuenta si esa publicación aparece en sus búsquedas del hashtag que utilizó. Si aparece tu contenido, genial. De lo contrario, es probable que haya sido baneado, pero use el siguiente método para estar seguro.

2. Utiliza un probador de shadowban. Debido a que las prohibiciones en Instagram se han vuelto cada vez más comunes, las empresas han generado herramientas que pueden verificar si una cuenta ha recibido una. Si bien no están verificados ni afiliados a Instagram, servicios como Triberr y The Heist son probadores gratuitos que verifican el estado de una cuenta analizando los hashtags utilizados en sus últimas 10 publicaciones para determinar la probabilidad de que una cuenta haya sido atacada. Estas herramientas solo operan desde un cliente de escritorio, sin embargo, no a través de la aplicación móvil más utilizada de Instagram.

Cómo arreglarlo

Si te das cuenta de que ha sucedido el peor de los casos, entonces simplemente verificar el estado no te ayudará mucho. Necesitarás una forma de incluir la prohibición. La buena noticia es que existen algunos trucos diferentes que aumentan esa probabilidad.

• Tómate el tiempo para revisar las publicaciones y eliminar todos los hashtags prohibidos y rotos, y asegúrese de no usarlos en el futuro. Es importante recordar que incluso si un hashtag ofensivo ni siquiera aparece en su publicación real, pero en los comentarios debajo de él, aún debe eliminarse.

• Dale un breve descanso del servicio. Esta solución puede parecer una tontería, pero tenga en cuenta que el algoritmo de Instagram se marca automáticamente cuando la cuenta de un usuario realiza más de 500 acciones por día. Demasiada actividad con una pequeña ventana de tiempo se puede marcar como comportamiento similar al spam, al igual que seguir más de 13 cuentas por hora (o más de 150 por día), dar me gusta a más de 400 publicaciones de las cuentas que sigue por día, dejando más de cinco cuentas por hora o más de 30 por día y enviando más de 10 mensajes directos por hora. Si se toma un descanso de la publicación durante aproximadamente 48 horas, la caída en la actividad puede ayudar a quitar la marca de una cuenta.

Informa de tu problema a Instagram

Si aún no puede averiguar por qué su cuenta puede haber sido vinculada, la siguiente mejor opción es comunicarse directamente con el servicio e informarles de su problema mediante los siguientes pasos:

Abre la aplicación Instagram en su teléfono. Selecciona el icono de tu perfil en la parte superior derecha de la pantalla. Presionalas tres líneas horizontales para expandir el menú Ve a "Configuración", luego "Ayuda" y luego "Informar un problema". Selecciona la opción "Algo no funciona". Detalla el problema que estás experimentando con tu cuenta y haz clic en "Enviar".

Recuerda que puede que Instagram tarde un poco en responder.