Qué puede hacer tu marca para conectar con los Juegos Olímpicos en medio de la incertidumbre

July 22, 2021 5 min read

Después de más de un año de devastación causada por la pandemia, los Juegos de este verano en Tokio destacarán las muy necesarias historias de heroísmo, nostalgia e inspiración de todo el mundo. Historias de resiliencia y actos de superación de desafíos traerán positividad y esperanza después de meses de incertidumbre.

Según un estudio de Twitter de 2019, Twitter fue la plataforma número uno donde las personas esperan enterarse primero sobre los Juegos Olímpicos. Hemos aprovechado ese impulso desde entonces, ya que 3 veces más personas en esta red social dicen que son grandes admiradores de los Juegos Olímpicos y de todo lo relacionado a ellos vs., las personas que no la usan. Porque los fanáticos que ven los Juegos no solo lo hacen por ser parte de los logros deportivos, sino también por las historias que esos logros generan.

En Latinoamérica las personas empatizan con una historia ejemplar de éxito, es así que el 82% de las personas encuestadas en Twitter cree que los Juegos Paraolímpicos merecen recibir más cobertura de la que se les da.

Hemos realizado mejoras en los productos para descubrir mejor el contenido y conversar sobre los momentos al poner la conversación en torno a los Juegos al frente y al centro. Esto incluye agregar nuevos Temas que proporcionarán el contenido más reciente sobre tus deportes, equipos y atletas favoritos. Presentaremos notificaciones push de eventos para actualizar a las personas en tiempo real para que puedan sintonizar lo que está sucediendo.

Los Juegos estarán en todas partes en la red social del pajarito, en las búsquedas, las páginas de eventos y las tendencias, además de un destino exclusivo que selecciona información y contenido popular en tiempo real de Tokio. Los fanáticos eligen Twitter para seguir eventos deportivos en vivo porque quieren saber qué está sucediendo dentro y fuera del campo en tiempo real.

Qué pueden hacer las marcas

Aprendimos mucho durante la ambigüedad y complejidad del marketing durante la pandemia. Hemos tomado algunos de estos aprendizajes anteriores junto con el contexto actual de la conversación para crear principios rectores para los anunciantes, que nos gustaría compartir con todos ustedes.

1. Demostrar su apoyo

Antes y durante el evento, alentamos a las marcas a elevar la positividad al priorizar cualquier oportunidad de amplificar historias únicas, edificantes e inspiradoras a través de mensajes de campaña y creatividad. Estos pueden incluir historias de fondo de los atletas, emocionantes resultados de competencia, momentos de unidad cultural y más.

2. Practicar la autoconciencia

Considera si tu patrocinio planeado y tu asociación con los Juegos se relacionan de alguna manera con las condiciones diarias de la pandemia a través de los ojos de las personas que usan tus productos. Considera cómo tus equipos de marketing y comunicaciones están alineados con lo que tu marca ha estado haciendo en los últimos meses para apoyar a tu comunidad, industria, empleados y clientes durante la pandemia, y evalúa qué papel juega esto en tu mensaje y tono creativo en general.

3. Mantenerse al día con la conversación

Mantenerte al día sobre cómo se habla de tu marca permitirá a tus equipos aprovechar los momentos de tendencias positivas, así como reaccionar auténticamente y abordar cualquier acontecimiento relacionado con la presencia de tu marca en tiempo real. Contamos con una variedad de herramientas, características de productos y capacidades de información que pueden ayudar a tus equipos de Marca, Comunicaciones y Agencia a mantenerse al día con los eventos y circunstancias más recientes y ayudarte a navegar tus respuestas a ellos.

4. Planificar la flexibilidad

En el caso de que los Juegos no salgan según lo planeado, es importante prepararse de manera proactiva para la forma en que tu marca reconocerá y responderá a estos cambios, así como ajustar tu tono, mensajes creativos y estrategias de medios. Evalúa cada uno de tus componentes de patrocinio desde equipos hasta países, atletas y más al realizar estos planes de escenario, y considera cómo podrían ser cuestionados o vistos a la luz de circunstancias no planificadas.

5. Considerar lo que la gente necesita saber y cómo ayudar

Como parte de la planificación de tu escenario, considera qué utilidad o apoyo puede ofrecer tu marca a los fanáticos y consumidores en caso de que las condiciones cambien durante los Juegos. Esto podría incluir tener en cuenta a los siguientes componentes: personal de primera línea y trabajadores de la salud, clientes y empleados locales en Japón, y atletas con los que está asociada su marca y sus países de origen.

Sin lugar a dudas, los desafiantes eventos del año pasado traerán grandes cambios a los Juegos y a la experiencia de visualización. Tenemos más esperanzas que nunca de que habrá muchos momentos, actuaciones y personalidades increíbles que impulsarán conversaciones importantes en Twitter durante todo el verano, y no podemos esperar a ser parte de la conversación.