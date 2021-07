Un millón de personas se anotaron para participar por el viaje turístico a la Luna

July 20, 2021 2 min read

Seguimos con los viajes turísticos espaciales. A través de un video vía YouTube, el empresario japonés, Yusaku Maezawa, anunció que el proyecto “dearMoon” (querida Luna) ha recibido un millón de solicitudes para obtener una de los ocho plazas disponibles para participar en el viaje a la Luna de SpaceX programado para 2023.

"Hemos recibido solicitudes de un millón de personas de 249 países y territorios, es decir, básicamente de todo el mundo", explicó Maezawa. El proyecto pidió a los interesados enviar un video explicando por qué deberían ir al espacio o qué deseaban lograr con este viaje, dentro de ellos se reconocen grandes personalidades artísticas como: Steve Aoki, Avery Singer, Essdras M. Suárez, y muchos más.

El proceso de selección para este viaje, orquestado por el empresario y la compañía aeroespacial de Elon Musk, está llegando a su final, y ahora los organizadores procederán a realizar entrevistas a los posibles candidatos, algunos de los cuales quedarán seleccionados para una segunda entrevista y pruebas de salud.

¿Por qué está buscando gente para ir a la Luna?

El fundador y ex CEO de Zozo Inc, fue la primera persona que pagó para reservar un viaje a bordo de un cohete Starship de SpaceX. Sin embargo, no quería ir solo y en marzo lanzó una convocatoria a través de sus redes sociales para elegir a ocho personas que lo acompañarán.

Al principio, Maezawa, buscaba solo "talentosos artistas" con el objetivo de que crearán “algo maravilloso'' sobre su experiencia en el viaje al regresar a casa. Sin embargo, luego abrió sus horizontes y no solo los artistas podían aplicar. Así es como ahora consiguió la participación de un millón de personas alrededor del mundo.