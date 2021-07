Microsoft revive al 'querido' clip ayudante de Word

July 20, 2021 1 min read

¿Te acuerdas cuando hacías tarea en la secundaría y el molesto clip (Clippy) aparecía en tu documento de Word para ofrecerte ayuda y batallabas para poderlo quitar o cambiarlo por el perrito? Pues por alguna razón Microsoft ha decidido revivir al asistente.

Así es. De acuerdo con The Verge, la empresa tecnológica introdujo nuevos emojis para sus programas de Office y trajo de regreso a Clippy.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC