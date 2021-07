¿El cofundador de Ethereum abandonará el mundo de las criptomonedas? Esto es lo que sabemos

July 20, 2021 3 min read

Según un reporte de Bloomberg, el empresario canadiense, Anthony Di Iorio, uno de los fundadores de Ethereum y dueño de la ‘startup’ digital Decentral, anunció que abandonará el mundo de las criptomonedas.

De acuerdo con el medio estadounidense, el empresario explicó que ya no se siente seguro dentro de este espacio desde el 2017, además el mundo de las criptomonedas “tiene un perfil de riesgo […] Si me concentrara en problemas más grandes, creo que estaría más seguro".

Anthony Di Iorio venderá Decentral Inc., por dinero fiduciario o acciones, volverá a centrarse en la filantropía y en otras empresas que no estén relacionadas con los criptoactivos. Sin embargo, no dejará este mundo del todo, mencionó que las incorporará cuando sea necesario, según el reporte.

¿Qué ha dicho Di lorio en sus redes?

Aparentemente, algunos medios han comentado que Di lorio está liquidando por completo sus cuentas en criptomonedas. Frente a ello el empresario explicó a través de su cuenta de Twitter que no tiene intenciones de hacer esto por completo en el futuro. "Incluso tengo compras para entregar en los próximos meses/años".

Contrary to media reports I am not liquidating my crypto and have no intentions to fully do so anytime in the future. I even have purchases to be delivered in coming months/years. Please be wary of inaccurate media angles & clickbait headlines that serve advertisers. — Anthony Di Iorio (@diiorioanthony) July 20, 2021

Asimismo, aclaró que la seguridad no fue la razón principal para vender Decentral, sino "el enfocarse problemas mundiales más amplios y entre otros, el deseo de centrarse en proyectos filantrópicos, ser un líder y estar al servicio de todos a través de modelos de resolución de problemas (que he desarrollado), lo cual fue un incentivo mucho más fuerte".