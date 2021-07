Propone SAT eliminar 'tasa cero' de impuestos y otros incentivos fiscales a fabricantes de autos

July 20, 2021 4 min read

Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció una propuesta para reducir la exención fiscal entre los fabricantes de autos. La entidad pretende eliminar varios de los incentivos fiscales que gozan dichas empresas cuando se establecen en México. Entre éstos estaría la llamada ‘tasa cero’ de impuestos, que le permite a las empresas automotrices de todo el mundo exigir reembolsos sobre los impuestos que pagan en el país.

La propuesta forma parte de un paquete de medidas para aumentar la recaudación de impuestos en 1% del producto interno bruto (PIB) el próximo año. Buenrostro detalló que por el momento la iniciativa está esperando la aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe recordar que estos beneficios son un gancho clave para que los fabricantes de autos internacionales produzcan sus vehículos en México.

Te puede interesar: Socio de Elon Musk en China ya es más rico que Jack Ma de Alibaba

“México ha quedado fuera de los acuerdos multilaterales de reparto del impuesto sobre la renta celebrados por los fabricantes de automóviles. Estamos haciendo un esfuerzo por corregir todos estos acuerdos porque también participamos de manera importante en la cadena de suministro y queremos una proporción del impuesto sobre la renta”, sentenció Buenrostro en entrevista con Bloomberg.

¿Los impuestos harán que las fábricas de autos se vayan de México?

La funcionaria reveló que el año pasado habló con una compañía automotriz, la cual amenazó con retirarse del país si se modifican dichos privilegios fiscales. Sin embargo, Buenrostro está convencida de que los cambios en materia de impuestos no afectarían la inversión automotriz en México.

“La amenaza no es creíble”, relató la jefa del SAT. “Le dije: 'no estoy segura de que su empresa matriz esté muy contenta si se va, porque vemos sus números, y no va a tener números como ese en ninguna parte del mundo".

#Tesla La cámara automática del vehículo captó cómo el vehículo se quedó en medio de un fenómeno natural que golpeó la ciudad de Barrie. https://t.co/i4xAwQNnOS — Entrepreneur en Español (@SoyEntrepreneur) July 20, 2021

Las administraciones pasadas implementaros varios incentivos fiscales en años recientes para atraer nuevas inversiones de gigantes automotrices como Toyota Motor Corp y General Motors Co. La estrategia hizo que México se posicionara como el cuarto mayor exportador de automóviles en el mundo.

“Esos incentivos deben terminar. Vamos a depurar todos estos. Tenemos que ver cuáles fueron los incentivos que dio el gobierno en ese momento para que pudieran traer la inversión, pero una vez que se recupera esa inversión, no tiene ningún sentido mantenerlos", dijo Buenrostro al medio.

La nueva reforma fiscal, clave para el refinanciamiento de Pemex

La funcionaria comentó que el recién nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dará prioridad al refinanciamiento de Petróleos Mexicanos, ya que “la deuda de Pemex es más cara que la deuda soberana” y es uno de los proyectos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en la mesa “desde hace mucho, mucho, mucho tiempo”.

Como parte de esta nueva reforma fiscal también buscarán eliminar las lagunas que, ha detectado, le permiten a fabricantes que exportan la mayoría de sus productos evadir el pago de impuestos sobre los productos vendidos en México.