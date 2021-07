WhatsApp ya permite entrar a llamadas y videollamadas grupales aunque hayan comenzado, así funciona

July 20, 2021 3 min read

WhatsApp ha hecho un cambio con miras a mejorar la experiencia de sus usuarios en las llamadas y videollamadas grupales. La plataforma ahora permite que los invitados puedan entrar a éstas en cualquier momento mientras sigan en curso y no solo al momento de recibir la notificación, algo que antes no se podía hacer.

Antes, si ignorabas la invitación a una llamada grupal, WhatsApp te impedía unirte después. Ahora,. la conferencia permanecerá abierta accesible con un acceso directo en los chats de WhatsApp, y podrás “salir y volver a entrar cuando quieras” mientras dure la comunicación y siempre que los participantes no retiren la invitación.

“Hoy presentamos una nueva función que permite que te unas a una llamada grupal, incluso si ya ha comenzado. La posibilidad de unirte luego a una llamada te quita la presión de tener que responder la llamada grupal apenas comienza. Además, hace que las llamadas grupales en WhatsApp sean espontáneas y sencillas como una conversación en persona”, expresó la app de mensajería de Mark Zuckerberg en su blog.

NO MORE FOMO. You won't miss a group call because you didn't get to the phone fast enough anymore! With Joinable calls on WhatsApp you can join an ongoing call at any time! pic.twitter.com/UXcF18THu4