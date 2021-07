Los fundadores deberían dejar de ceder tanto capital y aquí te decimos por qué

July 21, 2021 6 min read

Existe un problema de equidad con los fundadores jóvenes y no tiene nada que ver con la sociedad en general. Tiene que ver con el hecho de que muchos de ellos regalan demasiadas cosas buenas. Y al elegir la gratificación a corto plazo de grandes cantidades de dinero, están causando un daño grave a sus perspectivas a largo plazo.

Hace unos años, vendí la empresa que arranqué y crecí durante casi 20 años, Big Ass Fans. Utilizando algunas de las ganancias, varios colegas y yo nos mudamos a Austin y creamos una empresa de inversión para ayudar a los jóvenes fundadores a hacer crecer sus emprendimientos. Debido a que somos totalmente contrarios, el consejo que les damos es diferente de lo que probablemente escuchen de otros inversores. Por un lado, les decimos que no necesitan tanto dinero como creen. Si alguien me hubiera devuelto un millón de dólares en el día, no habría tenido ni idea de qué hacer con él, pero estoy seguro de que lo habría gastado.

Nuestro objetivo es ayudar a los fundadores, no solo colmarlos de dinero y cruzar los dedos. La alta tasa de fracaso de las inversiones de capital riesgo muestra claramente el error de esas formas.

Desafortunadamente, muchos fundadores llegan a nuestra puerta con un equipaje pesado. Han sido dirigidos mal o han cometido errores de novato. A algunos apenas les queda equidad a su nombre. Solo el año pasado, nos reunimos con más de tres docenas de nuevas empresas cuyos fundadores por primera vez ya no controlaban sus empresas. Casi 20 de ellos poseían el 20% o menos. El más memorable de todos fue el joven que retuvo solo el 1,6% del capital social. Estaba desesperado por que alguien lo comprara.

Para citar a Hank Hill, el famoso tejano de la televisión y magnate del propano, "Eso es simplemente triste".

El hecho es que, una vez que los fundadores han repartido la mayor parte de su capital y han gastado la "infusión" de sus inversores, es difícil atraer nuevos patrocinadores; a menudo, los fundadores se quedan con pocas opciones además de trabajar para los inversores existentes o vender. Y en ese punto, su bebé de empresa ya no es valioso para nadie.

Algo por "nada"

Generalmente, los fundadores terminan en esta situación por varias razones. Primero está el problema existencial de la equidad en sí: yo lo llamo existencial porque, en la mente de los fundadores jóvenes, la equidad no parece real; apenas existe, especialmente al principio, cuando la empresa no genera casi nada. ¿Qué es el 25% o el 30% de eso? Como todos aprendimos en la escuela primaria, no es nada. Sin embargo, de repente, la gente está dispuesta a aceptar esos trozos de "nada" a cambio de más dinero del que la mayoría de estos fundadores han visto en sus vidas. Y en ese punto, si no tienen un plan de negocios sólido en su lugar, aunque pueden estar en un viaje salvaje, se encaminan a problemas.

También tiene la culpa una sobreabundancia de confianza. Parece ser un riesgo ocupacional del espíritu empresarial: los fundadores primerizos piensan que debido a que son inteligentes y desarrollaron un producto genial, pueden conquistar el mundo de los negocios. Se imaginan que personas como ellos lo hacen todos los días. Pero el hecho es que la inmensa mayoría de los fundadores no atrapa un rayo en una botella, solo unas pocas luciérnagas en el mejor de los casos. En el mundo empresarial, los éxitos son preciosos y pocos.

Eso lo aprendí de la manera más difícil. Antes de Big Ass Fans, trabajé durante años tratando de construir mi primera empresa antes de comenzar. Por eso estoy tan decidido a ayudar a otras personas a evitar esa experiencia y por qué estoy tan concentrado en la necesidad de un buen plan de negocios, uno que detalla exactamente cómo se gastará el dinero: cuántas personas contratar y cuándo, qué tipo de instalación alquilar, etc., y tiene como objetivo alcanzar el punto de equilibrio lo más rápido posible.

Al carecer de buenos planes de negocio, los fundadores ven desaparecer rápidamente sus nuevas riquezas. Por ejemplo, estaba el fabricante de dulces que gastó sus casi 70 millones de dólares en la instalación de una gran planta de fabricación, pero debido a que carecía de experiencia en la fabricación, tanto su equipo como sus empleados se quedaron inactivos y los ingresos cayeron porque la enorme demanda con la que contaba nunca se hizo realidad.

Estos fundadores se ven obligados a desempolvar su terreno de juego y volver a hacerlo. Pero con cada ronda de recaudación de fondos, el ejercicio se vuelve más difícil; tienen menos capital para dar, hasta que una mañana se despiertan y se dan cuenta de que no sólo tienen el control sus inversores, sino que tienen sus propias agendas. Ahí es cuando la equidad se vuelve muy, muy real.

Controla o vuélvete loco

Una fundadora con la que hablamos tenía un gran producto; hubiéramos estado interesados en asociarnos con ella. Pero un inversor que controlaba el 75% no quería que otros se involucraran. De hecho, no parecía tener ningún interés en hacer crecer el negocio, al menos no de una manera que promoviera su viabilidad a largo plazo.

Otro vio su negocio maltrecho a manos de inversores que no entendían la naturaleza del producto y no tenían experiencia en fabricación.

Aunque no nos hemos asociado con estos fundadores, siempre nos complace darles nuestro granito de arena sobre cómo deben proceder. Ya han aprendido algunas lecciones invaluables sobre lo que no deben hacer.

Con suerte, en su próximo negocio buscarán el asesoramiento de empresarios experimentados, elaborarán un plan de negocios sólido y se aferrarán a su capital. Porque incluso cuando parezca nada, lo es todo.