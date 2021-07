Cómo hacer que tu empresa aparezca en las noticias (sin sobornar a un periodista)

July 21, 2021 7 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Cinco personas se me acercaron el mes pasado para que "escriba sobre ellos en las noticias". Cuatro de ellos querían pagarme por ello, lo cual es una forma garantizada de arruinar tu carrera como escritor. Uno de ellos, de LinkedIn, respondió con un lacónico “ya veo” cuando le expliqué esto. Luego preguntó si podíamos "encontrar una manera". Otro, un vendedor de Fiverr, fue más directo y esencialmente dijo: “El riesgo existe solo si se elimina. Si lo hacemos en privado, nadie lo sabrá".

Pongo los ojos en blanco.

Esta práctica de 'pagar por jugar' aparentemente ocurre todo el tiempo. Lo más tonto es que entrar honestamente en las noticias es una estrategia mucho mejor que los negocios turbios que ponen en riesgo tanto al escritor como la reputación de la empresa.

Te puede interesar: Conseguí 60 entrevistas de televisión en vivo sin un publicista, así es como tú también puedes hacerlo

Aquí van algunos consejos para hacer que tu empresa aparezca en las noticias.

Tener una historia de interés periodístico

A menos que seas Jeff Bezos, es poco probable que el lanzamiento de tu nuevo negocio sea de interés periodístico.

Trabajo con muchos emprendedores y ellos se parecen mucho a los escritores.

En el libro 'On Writing: A Memoir of the Craft', Stephen King recomienda guardar un manuscrito por seis semanas después de tener el primer borrador y ocuparse en otra cosa. Los escritores desarrollan una visión nublada del valor de sus creaciones cuando las han trabajado durante tanto tiempo.

Los emprendedores son iguales.

¿Qué es una historia de interés periodístico? Es algo sobre lo que te gustaría leer en las noticias. Algunos ejemplos de historias de interés periodístico pueden incluir nuevos estudios que expliquen algún fenómeno social, investigación independiente revisada por pares, historias de pobreza a riqueza o cualquier cosa con alto impacto social.

Las publicaciones compran historias, no productos

Si tu historia realmente es de interés periodístico, encontrar un escritor para redactarla debería ser pan comido. Los escritores independientes a menudo buscan una historia candente que una publicación les pagará por escribir.

Comprende esto: la publicación le pagará al escritor, no a tu empresa, porque las publicaciones están en el negocio de comprar grandes historias, no nuevos productos.

En lugar de intentar venderle tu producto a una publicación, deberías venderles una historia.

Los escritores freelance que contribuyen con regularidad en las publicaciones serán capaces de detectar una buena historia. Presentales la tuya, y si realmente es una buena historia, estarán ansiosos por ayudarte.

El redactor publicitario con el que trabajas habitualmente no es la persona adecuada para presentarle tu pitch. Él o ella tendría un conflicto de intereses financiero, que debería ser revelado. Pero ese escritor podría conocer a otros escritores que podrían ayudar.

LinkedIn es otro buen lugar para encontrar escritores independientes.

También puedes contactar directamente a la publicación que te interesa, buscar algunos artículos que te gustó leer y luego ver quién los escribió.

Lee también: 5 cosas que nunca debes decirle a un periodista

Comunicados de prensa

Si tu historia es realmente de interés periodístico, incluso podrías colarte en algunos de los medios más importantes como CNN, Huffington Post, etc., mediante un un comunicado de prensa.

Estos textos suelen ser breves y funcionan mejor cuando se escriben con un estilo periodístico, sin tonterías excesivamente promocionales ni rodeos. Aquí hay una guía completa para escribir comunicados de prensa.

A diferencia de la noticia en sí, puedes (y probablemente deberías) pagarle a un profesional para que escriba tu comunicado de prensa. Pero él o ella no podrá escribir ninguna noticia posterior para usted sin revelar un conflicto de intereses.

Una vez que se redacta el comunicado de prensa, debes enviarlo a un sitio como PR Newswire o PR Web.

#Storytelling Cada marca necesita una combinación de arquetipos adecuados para construir su mundo narrativo. https://t.co/3HP7ZUHIfm — Entrepreneur en Español (@SoyEntrepreneur) July 16, 2021

Cómo elegir la publicación correcta para tu historia

A menos que el escritor independiente elegido tenga una relación existente con una publicación en particular, es probable que el artículo termine en cualquier medio que decida publicarlo.

Hay algunas cosas que debe saber sobre esto:

No todas las publicaciones aceptan historias de escritores independientes.

Aquellos que lo hacen, necesitan ser lanzados.

Si les gusta el discurso, contratarán al escritor (y le pagarán) para que lo escriba, o trabajarán con el escritor para publicar una historia similar.

Seguramente puedes pedirle al escritor independiente que presente tu historia a la revista de su preferencia. Pero ten en cuenta que, si no estás pagando la cuenta, es probable que el escritor elija la revista que le pague más por la historia. (Por lo general, esas son las revistas más grandes, así que todos ganan de cualquier forma).

Nunca olvides la regla de oro: no se trata de tu negocio, ¡se trata de historias hermosas!

Publirreportajes

Los publirreportajes son anuncios pagados que se leen como un artículo de noticias. En algunas publicaciones no es obvio que estás leyendo un publirreportaje hasta que llegas al final. Pero solo he visto esto en publicaciones que nos son de Estados Unidos ni de Reino Unido.

En el caso de publirreportajes, sí, puedes (y debes) pagar a un escritor profesional para que los escriba por usted.

Dar a la caridad

Si no tiene buenas historias que contar, busca una organización benéfica local y comienza a ayudarla con regularidad. No solo se beneficiará la sociedad, sino que también tendrás garantizado generar algunas historias de interés periodístico sobre tu negocio y lo que está haciendo.

Dar 'propina' a un medio de noticias

Y luego está la opción del Salvaje Oeste de pagar directamente a un medio de comunicación. En este caso, 'pagas tu dinero y tomas el riesgo'. Una búsqueda rápida del témino "tip CNN" o "tip The Verge" o "tip Huffington Post" te llevará a la página de contrubuciones de cada medio de noticias, donde te pedirán enviar documentos, pruebas y cualquier otra cosa que pueda ayudarlos a escribir tu historia.

Las publicaciones venden historias, no productos. Si siempre piensas en darles una gran historia, entonces tendrás muchas más posibilidades de que tu negocio aparezca en las noticias de forma ética.