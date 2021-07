Musk revela que los cargadores de Tesla pronto funcionarán para otros vehículos

July 21, 2021 3 min read

El multimillonario Elon Musk dice que sus Tesla Superchargers estarán abiertos a los vehículos eléctricos de otras compañías a finales de este año.

Un usuario de Twitter dijo el martes: “Es curioso cuánta gente ahora se pregunta por qué Tesla creó su propio conector de carga patentado y que no es justo para otros vehículos eléctricos. ¿Qué tal si no hay apoyo para @Elonmusk cuando estaba avanzando en la tecnología? ¿Su equipo creó una forma confiable de cargar la flota? ¡Tratar con él!"

Funny how many people are now questioning why Tesla created their own proprietary charging connector and that it's not fair for other EVs. How about no support for @elonmusk when he was advancing the technology. His team created a reliable way to charge the fleet? Deal with it! pic.twitter.com/K7zLmyIemT