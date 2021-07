Chris Hemsworth pasó por un 'Drive-Thru' de KFC y gastó 72 dólares en comida

July 22, 2021 3 min read

Hacer lo suficiente para parecerse al legendario luchador Hulk Hogan no es tarea fácil. Pregúntale a Chris Hemsworth, el actor australiano que interpretará al icónico atleta en una película biográfica programada para Netflix.

Los músculos de Hemsworth no solo provienen de entrenamientos intensos en el gimnasio y programas de transformación corporal que aparecen de manera tan prominente en su cuenta de Instagram, sino que en realidad el actor también incluye comida rápida como la de KFC.

La popular cuenta de Instagram de chismes de celebridades, Deuxmoi, informó que el actor pasó por un KFC en Nueva Gales del Sur y pidió un pollo sólido por valor de 72,25 dólares (alrededor de 1450 pesos mexicanos), que incluía cuatro comidas de pollo con palomitas de maíz, 15 piezas originales de pollo y un combo de Zinger.

One of the best things about being besties with @deuxmoiworld is finding out what famous people eat.



TIL Chris Hemsworth is a KFC fan. pic.twitter.com/KXcgQ3XTZG