La solicitud de empleo de Steve Jobs escrita a mano es subastada como NFT o impresa

July 22, 2021 3 min read

Una solicitud de empleo del fundador de Apple, Steve Jobs, escrita a mano por el empresario en una edad entre los 17 y 18 años, se está licitando en internet y aunque la misma ya había sido subastada con anterioridad, ahora la persona interesada podrá obtenerla en digital como NFT o token no fungible.

Money to burn? Buy the NFT of Steve Jobs’ weird teen job application https://t.co/ElubdJke8r by @edfromfreelance pic.twitter.com/uPhtHeXw5T