Se le olvida silenciar su micrófono en una conferencia de trabajo mientras graba un TikTok

July 22, 2021 3 min read

Si alguna vez has estado en una videollamada de trabajo, probablemente estés familiarizado con revisar el botón de silencio más o menos cien veces para asegurarte de que realmente estás silenciado.

Es seguro decir que dejar el micrófono accidentalmente encendido cuando algo vergonzoso está sucediendo en el fondo o cuando estás teniendo una conversación que no quieres que tus compañeros de trabajo escuchen es un combustible de pesadilla, y mucho menos cuando solo llevas dos días en tu trabajo.

Este fue el caso de la usuaria de TikTok, Alex Ceberio (@alllyvert) que se está volviendo viral por su divertido video en el que accidentalmente se olvida de silenciar una llamada de trabajo y capta todo en cámara.

Ceberio está mostrando en un video la ropa que está usando, ya que se "preparó y todos tenían sus cámaras apagadas". De acuerdo con el material audiovisual se trataba de su segundo día de trabajo.

second day of work things ##fyp

"Así que tengo este pelo rizado desde el gimnasio de ayer", continúa. "Esta camiseta es de ..." La voz de Ceberio se apaga mientras trata de recordar dónde compró la playera antes de que ocurra el momento más vergonzoso.

"Hola chicos, puedo oírlos, solo para que sepan", dice una voz desde la computadora. La chica hace una pausa y se queda en silencio antes de susurrar "él puede oírme" a la cámara y apaga la filmación.

Los usuarios de TikTok naturalmente se fueron a los comentarios:

"¿Por qué tengo ansiedad de segunda mano", escribió el usuario @ juners123. “Simplemente renunciaría y me mudaría a otro estado”, bromeó @sopistein. El video ha recibido más de 960,000 visitas y 177,000 me gusta desde que se publicó el 13 de julio.

Seis días después, Ceberio publicó otro video de seguimiento "muy esperado" en el que, en broma, muestra una pantalla de reuniones de Google Meet que está silenciada y con la cámara apagada mientras respira hondo.

the much antisipated follow up ##viral ##wfh ##fyp