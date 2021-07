Marvel bateó un jonrón con 'Guardianes de la Galaxia'. Esto es lo que pueden aprender los emprendedores

July 30, 2021 6 min read

Recuerdo claramente cuando se lanzó el cómic de Guardianes de la Galaxia. El título solo me enganchó, así que lo recogí junto con algunos otros y me lo llevé a casa. Pero me encontré una historieta decepcionante. Los personajes eran insulsos, las historias aburridas y nada en la serie captó mi atención.

Puedes imaginar mi sorpresa en 2014 cuando vi que habían decidido hacer una película con lo que yo consideraba uno de mis títulos menos favoritos de todos los tiempos. El tráiler salió y no podía esperar a verla. La película no solo estuvo a la altura de las expectativas, sino que las superó. Ahora que Marvel se está preparando para lanzar su tercer título de la serie en 2023, echemos un vistazo a lo que ha hecho que la serie sea tan exitosa y lo que los emprendedores pueden aprender de su éxito.

Fácil de seguir

Star Wars definió una generación. Fue una época en la que las películas eran sencillas. Hans Solo y Luke Skywalker eran los héroes y Darth Vader y el Imperio eran los malos. A pesar de todos los personajes diferentes, la historia fue fácil de seguir y fue divertida para toda la familia. Tenía cuatro años cuando se estrenó Star Wars, y aunque no pude entender lo que estaba pasando durante la mayor parte de la película, eso no me impidió saltar de un lado a otro en mi asiento en el cine.

No se puede decir lo mismo de algunas de las películas que siguieron: Episodio II: El ataque de los clones realmente hizo que las cosas subieran un poco con las intrigas políticas que lo hacían difícil incluso para algunos adultos. Solo puedo imaginar lo que pensaban los niños.

Lección para emprendedores: Sigue el antiguo consejo de "mantener las cosas simples". Nunca querrás complicar demasiado las cosas, eso solo hará que los clientes busquen en otra parte.

Lleno de acción

La razón por la que la gente solía empacar las salas de cine antes del COVID-19 era simple: Acción. Desde que los cines actualizaron sus sistemas de altavoces a finales de los 90, la experiencia se volvió incomparable. Escuchar balas, rayos láser, helicópteros, aviones y explosiones provenientes de todos lados hizo que la experiencia fuera más inmersiva.

Lección para emprendedores: Top Gun, Aliens, Die Hard, The Matrix y John Wick no intentan ser otra cosa que películas de acción llenas de adrenalina. Las audiencias vendrán en masa cuando les des a los clientes lo que quieren. Por lo tanto, averigua lo que quieren sus clientes (pista: una encuesta) y encuentra formas de ofrecerles más.

Márketing

Una de las mejores definiciones de marketing que he escuchado es la de Joe Polish. Describe el marketing como “lo que se hace para conseguir un comprador potencial por teléfono o cara a cara; pre-interesados, pre-motivados, pre-posicionados y predispuestos a hacer negocios con usted ". El cómic fue olvidable, pero desde el momento en que vi el avance de Guardianes de la Galaxia, supe que iba a ser un éxito.

Lección para emprendedores: El marketing realizado correctamente facilita las ventas. Si estás buscando aumentar las ganancias o agregar clientes, invertir en marketing es lo más efectivo que puedes hacer.

Narración

Considero que Captain America: Winter Soldier, Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok y Guardians of the Galaxy tienen las mejores historias entre todos los títulos del Universo Marvel, sin duda. Realmente atrajeron al público. Queríamos saber cómo prevalecerían nuestros héroes contra todo pronóstico.

Lección para emprendedores: A todos nos encanta una buena historia. Brendon Burchard y Dan Kennedy son dos de los especialistas en marketing mejor pagados del mundo, pero mantienen la atención de las personas al compartir historias poderosas para ilustrar sus técnicas y estrategias. Los emprendedores, ya sea que vendan un producto o un dispositivo, necesitan aprender el arte de contar historias.

Comedia

Mezclar la acción con la comedia es una habilidad poco común que Guardians logra con todas las notas correctas. Es el síndrome de Ricitos de Oro de estar "perfecto". Su toque cómico mezclado con escenas de acción trepidantes la convierte, en mi opinión, en la película de superhéroes más vistas.

Lección para emprendedores: La comedia bien hecha es poderosa y desarmadora. Sin embargo, hacerlo mal puede causar todo tipo de problemas. En el entorno políticamente cargado de hoy, pisa con cuidado. Conoce a tus clientes y actúa en consecuencia.

Buen ritmo

Avengers: End Game recaudó la alucinante cantidad de 2.79 mil millones de dólares y, brevemente, se convirtió en la película más taquillera de la historia. Sin embargo, personalmente lo encontré bastante decepcionante hasta la batalla final. No estaba solo cuando pillé a mi hijo de nueve años, amante de los superhéroes, bostezando una o dos veces durante los primeros 90 minutos. Los guardianes, por otro lado, mantuvieron nuestra atención de principio a fin.

Lección para los emprendedores: Algunas películas pierden público al complicar demasiado las cosas o al aburrirlos. Los emprendedores necesitan encontrar el punto óptimo que les brinde a sus clientes la cantidad justa de información para realizar la venta.

Los emprendedores harían bien en ver los secretos de las franquicias de Hollywood como el Marvel Cinematic Universe y Star Wars, porque lo que funciona para ellos puede funcionar en negocios de todos los campos diferentes.