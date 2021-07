Cómo maximizar tu impacto en LinkedIn: 3 consejos de un gerente de producto de la red social profesional

July 26, 2021 11 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La creación de contenido en LinkedIn aumentó un 60% en 2020, ya que las empresas y los miembros individuales de LinkedIn buscaron nuevas formas de mantenerse conectados con su red profesional. Con tanta gente publicando en la plataforma, es posible que te preguntes cómo puedes destacarte entre la multitud para poder aprovechar la oportunidad de construir tu marca y tu negocio.

Si esto te suena familiar, Ting Ba está aquí para ayudarte. Este hombre dirige el marketing de productos para soluciones de marketing orgánico en la red social. Su objetivo es ayudar a las pequeñas empresas a tener éxito en LinkedIn sin gastar dinero. En una charla reciente con el editor en jefe de Entrepreneur, Jason Feifer, Ba comparte cómo puedes crear conciencia de marca, encontrar el contenido adecuado para publicar tus audiencias y aumentar tu seguimiento general.

¿Quieres conexiones o seguidores?

Primero, analicemos la diferencia entre seguidores y conexiones. Según Linkedin, seguir a alguien te permite ver las publicaciones y artículos de la persona en tu página de inicio sin estar conectado a ella. Sin embargo, la persona a la que sigues no verá tus publicaciones. Puedes llegar a una audiencia más amplia al permitir que otros sigan tu actividad y lean lo que estás compartiendo en LinkedIn. Las conexiones son miembros que se conectaron en la red social porque se conocen y confían entre sí. Si estás conectado con alguien, ambos podrán ver los recursos compartidos y las actualizaciones de los demás en sus páginas de inicio de LinkedIn. También puedes enviar mensajes a tus contactos en la plataforma.

Tal vez te interese: Lo que aprendí al publicar en LinkedIn todos los días durante un año

Para garantizar una experiencia óptima, los miembros de LinkedIn pueden tener un máximo de 30,000 conexiones. Y la red social recomienda que solo te conectes con personas que conoces y en las que confías. Como habrás notado, este no es siempre el caso cuando se trata del alcance de la conexión. Si eres como yo, has recibido muchas solicitudes que prácticamente dicen "Oye, Terry, noté que existes, ¡conectemos!".

Aunque es posible que no conozcas personalmente a todas las personas que te envían una solicitud de conexión, te recomendamos que desarrolles un filtro interno para determinar con quién deseas conectarte. Por lo general, pienso para mis adentros: "Si conociera a esta persona en una conferencia, ¿hablaría con ella a propósito?". Si la respuesta es sí, seguiré adelante y me conectaré. De lo contrario, es mejor que tengas a esta persona como seguidor. De esta manera, la persona aún puede disfrutar de tu contenido, pero tu no obstruirás tu suministro de noticias con publicaciones irrelevantes o, lo que es peor, recibirás un mensaje directo preguntándote si pueden conectarse y "explorar sinergias".

Cómo generar ideas de contenido

Cuantos más seguidores tengas, más personas verán tu contenido en el suministro de noticias. Sin embargo, Ba nos advierte que no tengamos un grupo de seguidores que no estén interesados ​​en el contenido del que estamos hablando o en los servicios asociados que brindamos. La razón es que, si ignoran tu contenido, LinkedIn asumirá que no es interesante y se lo mostrará a menos personas.

Al crear contenido para tu audiencia específica, Ba afirma: “El primer paso es comprender a tu audiencia, comprender qué tipo de contenido les interesa. ¿Qué es exactamente lo que están consumiendo en este momento? Eso será muy importante para captar tu atención y luego llevarlos a tu marca".

Para comenzar, generalmente sugiero pensar en diez preguntas que tenga tu audiencia y luego responderlas con contenido. Pero eso solo te dará diez publicaciones, por lo que eventualmente necesitarás encontrar más contenido. Aquí es donde resulta útil la sugerencia de Ba de centrarse en la información que consume tu audiencia.

Puede que estés pensando. "Estupendo. Entonces, ¿cómo sé lo que consume mi audiencia?”. La respuesta es aprovechar la función de sugerencias de contenido de LinkedIn. Esta herramienta, disponible solo para páginas de la plataforma, te permite descubrir el contenido, los temas y los artículos que tu audiencia consume en tiempo real. Incluso puedes filtrar por función laboral, industria, antigüedad y ubicación.

Supongamos que soy consultor de equipos de marketing aquí en la ciudad de Nueva York. Acabo de hacer una búsqueda rápida usando los filtros:

Industria: marketing y publicidad

Ubicación: Nueva York

Función laboral: Director

Para esta audiencia, uno de los artículos más populares fue sobre Christiano Ronaldo moviendo una botella de Coca-Cola en una conferencia de prensa y animando a la gente a beber agua en su lugar. Sabiendo que esto es lo más importante, podría mencionar esta situación y escribir contenido sobre lo importante que es para los departamentos de marketing contar con un plan de gestión de crisis. O, ¿por qué deberías asegurarte de que a los influencers realmente les guste el material que les presentas?

Esta herramienta no te dirá qué escribir, pero te dará pistas valiosas sobre lo que debes escribir. A medida que aumentas el número de seguidores de la página, puedes ver el contenido exacto que consumen, lo que hace que esta función sea aún más valiosa.

Cómo crear contenido atractivo

Si bien la herramienta Sugerencias de contenido es una excelente manera de mostrar temas relevantes, Ba advierte que debes ir más allá de compartir y agregar tu perspectiva también. Por lo tanto, no diría simplemente "¡Excelente publicación!" y esperes que a la gente le importe lo suficiente como para leerlo. En primer lugar, no ha precalificado qué tiene de genial. Más allá de eso, perderás la oportunidad de compartir tu interpretación de lo que sucedió y cómo impacta a tu audiencia o industria.

Ba también dice "Siempre quieres hacer una pregunta, dar a las personas la oportunidad de participar". Este punto es crucial para tu éxito, conseguir interacción con tus publicaciones aumentará la cantidad de personas que lo vean. La razón es que el algoritmo de LinkedIn quiere promover contenido interesante y todos estos comentarios demuestran la calidad de tu publicación. Además, el objetivo de las redes sociales es ser social. Como tal, deseas ser conversacional en lugar de promocional. Por lo tanto, simplemente terminar tu publicación con una pregunta es una forma sencilla de generar más participación.

Realizar un en vivo en LinkedIn es otra oportunidad para que tú pueda conversar con su audiencia. Según Ba, “Las transmisiones en vivo tienen siete veces más probabilidades de iniciar una conversación y 24 veces más probabilidades de ayudarte a generar comentarios en comparación con otros tipos de publicaciones. Así que una forma realmente poderosa de ser descubierto y de ganar realmente en el feed es publicarlo en LinkedIn”. Cuando salgas en vivo, considera entrevistar a invitados relevantes, compartir estudios de casos o brindar consejos útiles para tu audiencia.

¿Otra forma de conseguir mucho compromiso? Crea una encuesta. Si has pasado algún tiempo en LinkedIn últimamente, sin duda habrás visto una gran cantidad de encuestas en tu feed. ¿Por qué? Porque a menudo obtienen mucho más alcance en comparación con tus publicaciones promedio. Y, aunque esto puede parecer una forma fácil de obtener muchas vistas, no debes hacerlo a expensas de tu marca o reputación. He visto a gente hacer las encuestas más ridículas como "¿Eres zurdo o diestro? ¡Vota ahora!".

Antes de hacer una encuesta, comienza con el por qué. Shanee ’Moret, fundadora de Growth Academy, recomienda utilizar encuestas para precalificar los intereses de los productos o servicios que vendes. De esta manera, eliminarás las conjeturas a la hora de determinar lo que quiere tu audiencia. Aquí tienes un gran ejemplo. Brittany Ramsey es coach de carrera en Bwell Mindset. Creó una encuesta preguntando "En términos de crecimiento profesional, ¿dónde tienes más dificultades?".

La respuesta "Claridad y qué hacer a continuación" fue la más popular, por lo que siguió con un mapa de Claridad profesional para ayudar a su audiencia. (publicación completa aquí).

Si lo desea, Ramsey también podría crear un taller de Career Clarity, o incluso un curso en línea para atender a una audiencia más amplia. De cualquier manera, podrá hacerlo con más confianza, ya que su audiencia ya le dijo qué es lo que más les interesa.

Optimización de tu contenido

En 2019, Ba recomendaría publicar todos los días de lunes a viernes y evitar los fines de semana, ya que la participación era baja. Sin embargo, todo eso cambió en 2020 a medida que las personas se volvieron más activas en la plataforma. Como tal, publicar los fines de semana se convirtió en una excelente manera de captar esa atención y hacer crecer a tus seguidores.

Hizo referencia a un ejemplo de Harvard Business Review. Su cuenta comenzó en enero de 2020 con 6 millones de seguidores y creció a 12 millones de seguidores en julio de 2020. No cambiaron nada de su contenido, simplemente comenzaron a publicar los fines de semana.

Tendré que asumir que no tienes 6 millones de seguidores, pero el objetivo general es publicar con más frecuencia, pero no sacrifiques la calidad por la cantidad. Más allá de eso, Ba afirma que no debes publicar más de una vez al día, ya que esto podría provocar que diluyas la distribución de cada publicación. Con respecto al horario, querrás hacerlo entre las 9 AM Y las 3 PM.

Si bien estos consejos brindan un excelente punto de partida, al final del día, los resultados son lo más importante. Por lo tanto, deberás vigilar tus propios análisis para ver a qué hora te conviene y qué contenido llega mejor a tu audiencia. Afortunadamente, LinkedIn proporciona datos de rendimiento gratuitos y transparentes a nivel de publicación individual. Pero asegúrate de considerar otros indicadores clave de rendimiento, como mensajes directos, visitas al sitio web y clientes potenciales generados.

Próximos pasos

Con esta información, podrás crear contenido que llegue a una audiencia más amplia sin dejar de centrarte en el impacto. ¡Pero no tengas miedo de fallar! Toma riesgos y experimenta con frecuencia, ahí es donde ocurre el crecimiento. Afortunadamente, si tu contenido no es "bueno", no mucha gente lo verá debido al algoritmo de LinkedIn. Así que no tienes nada que perder. Aprende de tus experiencias y vuelve a intentarlo al día siguiente.