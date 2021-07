Ya puedes pagar con Dogecoin en Coinbase Commerce, te decimos cómo funciona

July 23, 2021 3 min read

La plataforma de comercio electrónico Coinbase Commerce, anunció que desde ahora puedes pagar tus compras con Dogecoin. Así, la criptomoneda meme se convierte en el séptimo token que aceptan como forma de pago en las transacciones.

El portal de ecommerce de Coinbase, uno de los principales exchange de criptomonedas del mundo, ya admite pagos con Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin, así como las stablecoins Dai y USD Coin. A este selecto grupo se suma ahora el Dogecoin, la moneda digital favorita de Elon Musk que ha ganado terreno poco a poco en los últimos meses, en buena parte por la promoción que le ha dado el multimillonario en redes sociales.

Cabe recordar que Coinbase comenzó a aceptar transferencias con Dogecoin apenas a principios de junio pasado. Por ello, resulta todo un hito la llegada a Coinbase Commerce de la criptomoneda basada en el meme del perro 'Doge'.

La integración con Coinbase permite que los clientes de Coinbase Commerce puedan convertir sus pagos con criptomoneda en dólares, euros, libras o USD Coin (USDC), todo dentro de la plataforma de ecommerce. Dicha integración estaría disponible pronto para las cuentas Coinbase Prime y Pro.

much payment. very commerce.



Just a quick blast to let you know we’re now accepting commerce payments in Dogecoin (DOGE)! — Coinbase Commerce (@CommerceCB) July 21, 2021

Coinbase Commerce se estrenó como socio de Sotheby's recientemente, cuando la renombrada casa de subastas aceptó por primera vez criptomonedas como una opción de pago por una obra de arte física.

Tras una batalla de pujas que duró 14 minutos, la obra ‘Love Is In The Air’ del misterioso artista británico Banksy se vendió por 12.9 millones de dólares. Estos podían ser pagados en Bitcoin o en Ethereum por medio de Coinbase Commerce, pero Sotheby's no reveló si al final la transacción se completó con criptomonedas o no.

Con más de 8,000 minoristas en su catálogo, en marzo de 2020 Coinbase Commerce reportó que las transacciones totales procesadas en la plataforma superaron los 200 millones de dólares.

Como era de esperar, Bitcoin es la cripto favorita para realizar pagos, pues según John Zettler, líder de producto, es la divisa con la que los clientes comerciales “están más familiarizados y en la que más confían", dijo a Coindesk.