Tacos tipo Taco Bell para México y Chernóbil para Ucrania: Canal de Corea del Sur se disculpa por sus representaciones de los países en la apertura de los Juegos Olímpicos

July 26, 2021 4 min read

La estación de televisión de Corea del Sur MBC se disculpó por usar imágenes “inapropiadas” para representar a los países durante el desfile de delegaciones en la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) utilizó algunas descripciones cuestionables para describir a algunos países. Mientras que para Italia utilizó una pizza y un salmón para Noruega, para Haití mostró imágenes de los recientes disturbios y una leyenda que decía que la "situación política de Haití está empañada por el asesinato del presidente".

Para Ucrania, se usó una imagen de la planta de energía nuclear de Chernóbil que explotó en 1986 dejando inconmesurables de efectos en el país. Los hashtags “desgracia nacional" y "Chernóbil" fueron tendencia en Twitter en Corea del Sur debido a la polémica transmisión.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld