Las 8 verdades psicológicas de todo emprendedor

July 29, 2021 7 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Después de una década de trabajar clínicamente con ejecutivos y fundadores como investigadora y terapeuta, sentí que tenía una sólida comprensión de las entradas y salidas de la personalidad del fundador. Pero no fue hasta que me convertí en cofundador y experimenté estos conceptos psicológicos de primera mano que obtuve una comprensión más profunda.

Al trabajar muchas horas, navegar por la recaudación de fondos y soportar la presión constante de la toma de decisiones, los fundadores a menudo sacrifican su propia salud mental por el éxito de sus nuevas empresas. E incluso después de años de estudiar estos patrones de comportamiento, he descubierto que es difícil evitar caer en esta trampa.

Esto se debe a que los mismos rasgos que hacen que un fundador tenga éxito pueden convertirse en la causa fundamental de sus desafíos. Dicho de otra manera: las fortalezas, cuando no se controlan, a menudo se convierten en debilidades, por lo que la autoconciencia es tan esencial para la aptitud emocional, el liderazgo fuerte y el éxito empresarial.

A lo largo de los años y a través de mi propia experiencia, he identificado ocho rasgos de doble filo que los fundadores a menudo exhiben, a veces con orgullo y a menudo con un sentido de carga. No todos los emprendedores muestran todos estos rasgos, pero si te identificas con alguno de ellos, pregúntate: ¿son estos rasgos una fuente de impulso o de dudas? ¿Una fortaleza vital o un punto ciego problemático?

1. El trabajo es identidad

Los emprendedores creen profundamente en lo que hacen, una creencia necesaria para crear algo que nunca ha existido antes. Pero cuanto más tiempo y energía invierten en sus empresas, más borrosa se vuelve la distinción entre el trabajo y la vida personal. Cuando centran el trabajo a expensas de todos los demás aspectos de su identidad, su autoestima depende en gran medida del éxito, en un momento dado, de su empresa. Para contrarrestar esto, es esencial que los fundadores inviertan en otras partes de sus vidas que traen propósito y alegría. O en términos de puesta en marcha, diversifique su identidad para obtener mayores ganancias.

2. Capacidad para retrasar la gratificación

Los fundadores hacen grandes sacrificios personales (por ejemplo, relaciones, salarios) con la esperanza de una eventual recompensa, "trabajando como nadie más lo hará para que podamos vivir nuestras vidas como nadie más puede". La otra cara de esta fortaleza es la tendencia a concentrarse en el próximo gran objetivo a costa de celebrar las victorias en el camino. Puede pensar que esto mantiene su impulso, pero hacer una pausa de vez en cuando para celebrar sus logros en realidad mejora el rendimiento y le da el impulso moral que necesita para recuperarse de los contratiempos.

3. Importancia de la autonomía y la independencia

Los empresarios quieren ser los creadores de su propio destino y tener una fe única en sus capacidades. Desafortunadamente, esto puede venir acompañado de una renuencia a pedir ayuda o apoyo. Si bien nadie crea una empresa de mil millones de dólares solo, los fundadores a menudo olvidan que es un signo de sabiduría, no de debilidad, apoyarse en los demás. Si siente que el éxito o el fracaso de su empresa depende únicamente de sus hombros, practique pidiendo apoyo a sus compañeros de equipo y fundadores incorporándolo a su horario habitual: comuníquese con sus inversores, únase a un grupo de fundadores y siéntase cómodo delegando.

4. Mayor instancia de luchas por la salud mental

¿Las personas con más problemas de salud mental se convierten en fundadores o la vida del fundador causa más problemas de salud mental? Alerta de spoiler: son ambos. Los estudios muestran que el 72% de los emprendedores tienen problemas de salud mental (aunque todavía no he conocido a un solo fundador que no tenga ninguno). Los fundadores deben cambiar su noción de terapia de ser algo que hacen cuando no están bien, a algo que hacen de manera proactiva para mantener el bienestar.

5. Algo que demostrar

Ya sea que estén tratando de probarse algo a sí mismos, a sus familias o al mundo, los fundadores no renunciarán hasta que lo hayan logrado. Por supuesto, este tipo de tenacidad lo convierte en un líder muy motivado, pero ¿qué sucede cuando alcanza el hito y se da cuenta, para su consternación, de que no llena el vacío? Cuando su única motivación es ganar, se pierde muchas oportunidades de satisfacción, significado y alegría en el camino. Haga una pausa para apreciar a su equipo y disfrutar del viaje, en lugar de poner todo su propósito en el destino.

6. Masoquismo socialmente aceptable

En la cultura del porno emprendedor, el agotamiento se glamoriza como prueba de dedicación, y saltarse las comidas o perder el sueño se convierten en insignias de honor. Claro, la capacidad de pasar el poder puede llevar a los fundadores del punto A al punto B, pero correr en vacío no es sostenible. En lugar de esperar una crisis para recargar su tanque, debe prestar atención a las señales de advertencia y priorizar su salud como un activo comercial. Una cultura empresarial saludable comienza con un fundador saludable.

7. El cóctel narcisismo / síndrome del impostor

La palabra "narcisismo" puede tener mala reputación, pero es necesaria una fuerte creencia en su capacidad para crear algo que otra persona crea posible para que lo imaginado sea real. Al mismo tiempo, debido a que los fundadores inventan en gran medida las cosas sobre la marcha, a menudo les preocupa no tener idea de lo que están haciendo, que la gente verá a través de la fachada y que quedarán expuestos como fraudes. Estos sentimientos encontrados no son mutuamente excluyentes y se resuelven mejor expresándolos en voz alta con otras personas que comprendan: compañeros, amigos o un terapeuta.

8. Un deseo a gran escala de cambiar el mundo

Por último, pero no menos importante, los fundadores son un grupo de personas especialmente fuertes, apasionadas y capaces que quieren hacer cambios a gran escala. Su combinación única de visión, habilidad e impulso les permite abrir nuevos caminos fuera de los caminos trillados. No es un camino fácil, pero cuando llama, algunas personas solo tienen que responder.

Aprender a utilizar estas verdades psicológicas para impulsar el éxito en lugar del agotamiento es el eje del éxito de muchos emprendedores. Esto significa dedicar tiempo para el descanso y el cuidado personal, y participar en prácticas que apoyen la aptitud emocional: encuentre cosas que importen más allá del trabajo, consulte con frecuencia con sus seres queridos, mentores y colegas de confianza, y haga un espacio para estar orgulloso de los logros actuales. . Puede que no hayas llegado a tu meta, pero cada paso en esa dirección puede celebrarse, ya sea como una pequeña victoria o como una oportunidad de crecimiento.

Las empresas fuertes toman forma cuando los fundadores emocionalmente aptos se sientan en la cima. Y el primer paso para la aptitud emocional es preguntarse dónde funcionan estos rasgos para usted y dónde se encuentra trabajando para ellos.