5 estrategias que toda startup debería de implementar para sostener su negocio

July 27, 2021 4 min read

Ser el founder de una startup es una tarea por sí misma compleja y desafiante; tienes que enfrentarte a retos como tener la capacidad monetaria y el conocimiento para hacer despegar un negocio, tienes la necesidad de enfrentarte a una competencia feroz, una economía volátil y un mercado cambiante. Además de todo esto, 2020 acentuó los retos a los que te enfrentas como emprendedor.

Según distintas estimaciones, la economía mexicana cayó alrededor del 9%. Muchos emprendedores detuvieron sus actividades, otros cambiaron de rubro, muchos tuvieron que hacer frente a la crisis tomando decisiones importantes para pivotar sus negocios. Para salir avante a estas situaciones deben tomarse medidas, G2 Consultores, firma especializada en startups te hace recomendaciones de estrategias que deberías seguir para sostener tu negocio:

Crea una estrategia de marketing desde que arranques tu negocio

Considera que, si eres una compañía de reciente creación y que estás comenzando a generar ingresos, requieres darte a conocer con tus posibles clientes. Sabemos que, en las primeras etapas, los costos de operación son altos en comparación con tus ingresos, por lo que te recomendamos usar las herramientas gratuitas de marketing que se encuentran en internet. No comiences sin una estrategia, sin conocer las necesidades del cliente y qué es lo que busca en productos o servicios como el tuyo. Aprende a identificar que redes sociales usa para que puedas darte a conocer.

Una vez que hayas hecho la prueba del comportamiento de tus clientes y tu estrategia, define si es la correcta o pivota, mide tus KPI´s, también existen herramientas que te permitirán conocer dónde estas parado para evitar gastar recursos de manera innecesaria.

Si te encuentras en las primeras etapas, recuerda que tu solución tiene que ser viable, factible y deseable

Considera que este requerimiento primeramente es para que tengas la certeza de qué va a funcionar al interior de tu compañía y después hacia el exterior. Si es factible es porque va a funcionar con la tecnología que estás desarrollando, si es viable es porque tiene viabilidad financiera y lo más importante es que sea deseable por el mercado en el que quieres incursionar y esto tienes que demostrarlo en el futuro con posibles, proveedores, inversionistas, etc.

Elige a las personas adecuadas

Por lo usual, las personas que te acompañan en las primeras etapas de la compañía son los co founders, no obstante, con el crecimiento de tu empresa te verás en la necesidad de contratar personal. No lo tomes a la ligera, traza una correcta estrategia de desarrollo organizacional, contrata a la gente adecuada que aporte valor a tu compañía y que sea experta en aquellas actividades que tú ya no puedes o aquellas en las que no eres experto.

Continúa haciendo lo que está funcionando

Si estás creciendo es porque estás satisfaciendo una necesidad, las personas necesitan y les gusta lo que estás haciendo, así que continúa por lo pronto haciéndolo, no te desenfoques.

Deja de hacer lo que no funciona

Una vez que identificaste lo que funciona, trata de hacer lo mismo con lo que no esté generando resultados, reasigna recursos, pero antes analiza, crea una estrategia y pivota cuanto antes.

La implementación de estrategias en cualquier etapa es necesario para las compañías, no navegues sin rumbo, ya que no sabrás a dónde quieres llegar o qué objetivos alcanzar. Si no sabes cómo generar estrategias de negocio para tu compañía, te sugerimos acercarte a un experto.