Philip Morris dejará de vender cigarros Marlboro y otras marcas en Gran Bretaña

El gigante del tabaco Philip Morris International anunció que en los próximos años dejarán de vender cigarros en Gran Bretaña. Esto significa que la marca Marlboro desaparecerá de los estantes después de un siglo en las tiendas del país.

El plan de Philip Morris International es parte de los esfuerzos de para eliminar gradualmente el tabaquismo en Reino Unido. La empresa además se comprometió a animar a quienes desees seguir fumando, a cambiar a alternativas como los cigarros electrónicos o los dispositivos de tabaco con calefacción, que se consideran más modernos y menos dañinos.

"Quiero permitir que esta empresa deje atrás los cigarros", dijo Jacek Olczak, presidente ejecutivo de Philip Morris al medio británico The Daily Mail. "Creo que en el Reino Unido, en diez años como máximo, se puede resolver por completo el problema del tabaquismo", agregó.

Al cuestionarle si eso significaba que Philip Morris dejaría de vender cigarros tradicionales en Reino Unido, Olczak respondió: "Absolutamente". Y destacó que la marca Marlboro se irá del país.

