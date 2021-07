Los consejos de Zoe Saldana para que pequeños negocios puedan alcanzar sus metas en la era de las redes sociales

July 29, 2021 6 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Aunque la mayoría de la gente conoce a Zoe Saldana por sus papeles en películas como Avatar y Guardianes de la Galaxia, la semana pasada tomó el rol de anfitriona en Boost con el Festival de Buenas Ideas de Facebook. El evento virtual buscaba ayudar a los pequeños negocios a navegar el mundo post-pandemia.

El mundo de los negocios no es extraño para Saldana. En el 2018 fundó Bese, una plataforma digital que se enfoca en visibilizar las historias de comunidades que se representan poco en los medios mainstream.

En una entrevista con Entrepreneur, Saldana habla sobre las maneras en las que la tecnología ha evolucionado para los negocios y la importancia de amplificar tu voz en la era digital.

¿Cuáles fueron los insights más interesantes que te llevas del festival?

Cuánto ha evolucionado la tecnología. Las redes sociales no son sólo un vehículo social para que la gente se conecte, sino un vehículo para que los negocios puedan hacer su trabajo. Los negocios sobreviven al amplificar y promoverse y cómo ese alcance se puede multiplicar me voló la cabeza.

Estos pequeños negocios están construidos por gente joven y brillante. Pero la cosa es que son jóvenes, entonces están tomando decisiones atrevidas y valientes para construirlo ellos mismos. Si no les damos apoyo y los ayudamos a amplificar sus mensajes y sus negocios, entonces limitamos su habilidad de crecer.

El COVID-19 ha sido una pandemia muy grande en el sentido que, no sólo puso a prueba nuestra salud y nuestras vidas, sino también puso a prueba nuestros negocios y nuestros crecimiento y nuestros sueños. Y estas son las cosas que lentamente se recuperan.

¿Sientes que el tener una presencia en redes sociales es necesario para que sean exitosos los negocios pequeños?

Creo que sí. Me encantaría ser anarquista y decirte, “Nah, puedes hacerlo tú solo,” pero creo que porque nos estamos convirtiendo en ciudadanos globales que dependen mucho de nuestros celulares, todo lo que consumimos está en el internet, ya sea noticias, dónde comprar, qué comer. Para que un negocio pequeño tenga visibilidad es necesario que tenga un cierto conocimiento sobre cómo existir en el espacio digital .

No soy millenial y la tecnología siempre me ha resultado algo difícil de comprender, pero después de empezar un negocio como Bese, sé que necesitaba vivir en redes sociales.

¿Cuál crees que va a ser el reto más grande al que se van a enfrentar los negocios pequeños en el ambiente del mundo post-pandémico?

Creo que todos aprendimos que menos es más. A todos nos pegó duro cuando el mundo se quedó pausado, pero lo que eso nos trajo fue esta realidad en la que menos puede ser más si somos eficientes con nuestro tiempo, cuidamos nuestro estilo de vida, cuidamos lo que amamos y nutrimos nuestras ideas.

En el esquema completo, puedes ser un equipo muy pequeño. Pero eso no significa que seas pequeño. Aún así puedes ser un negocio muy grande e inspirador, no importa que tan chico seas por eso. No se trata de qué tan chico es, se trata sobre la eficiencia.

Creo que tener un plan de dos a cinco años es muy importante, porque una vez que establezcas tus objetivos en tu línea del tiempo, no te vas a abrumar en la generalización de “lograrlo”. Pero definiendo el “qué” y dándole una línea del tiempo también te dará la habilidad de enfocarte en tu vida y tu bienestar en adición a tus sueños e ideas.

Cuando escuchaste las historias de esos pequeños negocios, ¿notaste algún paralelo con tu propia experiencia?

Cuando tiene que ver con Bese, estoy segura y orgullosa del contenido que hemos creado. Cuando escalamos, me di cuenta de que mientras los algoritmos crecen y cambian dramáticamente, debemos evolucionar en como vemos estos vehículos tecnológicos y cómo queremos acercarnos a nuestra comunidad.

Todos usamos redes sociales porque queremos un tipo de representación auténtica que nos inspire. Y siento que la verdad siempre gana. La sinceridad siempre gana.

Para los negocios pequeños y jóvenes, mientras más auténtico seas con tu voz, podrás llegar a más personas. Aunque sea una comunidad de 50 mil o 500 mil, responderán de una manera muy positiva. ENtonces eso es algo que regresa una y otra vez.

¿Cómo le hace una figura de negocio para averiguar cómo usar los algoritmos?

Creo que depende de qué tipo de negocio tienes y la meta que te has puesto en términos de cuál va a ser tu alcance. ¿Es sólo tu comunidad local? ¿Es tu región? ¿Es tu estado? ¿Es tu nación?

Eso va a dictar el tipo de herramientas que necesitas adquirir para entender todos tus cuandos y cómos y dóndes.