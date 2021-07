Oliver Daemen, el chico que viajó al espacio con Jeff Bezos, nunca ha comprado en Amazon

July 26, 2021 4 min read

El pasado 20 de junio, el estudiante Oliver Daemen despegó junto a Jeff Bezos en el primer viaje espacial tripulado de Blue Origin. Así, el holandés de 18 años se convirtió en la persona más joven de la historia en viajar al espacio. A pesar de esta hazaña, el chico le confesó al magnate que nunca ha comprado a través de la plataforma Amazon.

“Le dije a Jeff que, en realidad, nunca había comprado nada en Amazon”, reveló Daemen el pasado viernes durante una entrevista en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. “Y él estaba como, ‘oh, hace mucho tiempo no escuchaba a alguien decir eso'”.

Oliver es hijo de Joes Daemen, CEO de Somerset Capital Partners, y fue elegido para volar con Bezos luego de que el misterioso millonario que pagó 28 millones de dólares por el asiento canceló a última hora alegando ‘problemas de agenda’.

El chico relata que recibió la noticia mientras se encontraba en unas vacaciones familiares en Italia. “Llamaron y dijeron: ‘¿todavía estás interesado?’ y dijimos ‘¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!'”, cuenta Oliver, quien agregó que desde niño había soñado con viajar al espacio y por ello obtuvo su licencia de piloto a una edad temprana.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353