Cómo silenciar a tu 'bully' interior

Todos se involucran en el diálogo interno a veces. Tomemos como ejemplo al tenista escocés Andy Murray, quien a pesar de sus muchos títulos tiene un hábito bien documentado de morderse en la cancha. Es fácil pensar que la práctica puede tener algún valor: si el diálogo interno negativo es tan malo, ¿cómo Murray ganó tanto?

Pero una lista escrita a mano, aparentemente hecha por Murray antes de un partido en 2015, revela que estaba trabajando activamente para silenciar a su crítico interno. "Haz tu mejor esfuerzo", decía la nota, seguida de "Sé bueno contigo mismo" y "Sé intenso con tus piernas".

Los emprendedores tienen mucho en común con los tenistas. El tenis, como iniciar una empresa, es un esfuerzo solitario. Las emociones se disparan: un minuto estás arriba y al siguiente estás deprimido. Pero ya sea que estés en una cancha o en una oficina, los mensajes que te envíes a ti mismo tendrán un impacto en tu desempeño.

La naturaleza omnipresente y, a menudo, aislante de fundar una empresa crea el entorno perfecto para que los pensamientos destructivos se arraiguen. A continuación, te indicamos cómo detenerlos.

Por qué es importante la forma en que te hablas a ti mismo

La mayoría de tus emociones están determinadas por las cosas que piensas y lo que te dices a ti mismo durante el día, escribe Brian Tracy, autor del libro Million Dollar Habits. En otras palabras, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo.

Si no le crees, considera la ciencia: un estudio de 2013 encontró que las mujeres que sufrían de anorexia inclinaban sus cuerpos al atravesar las puertas, como si tuvieran sobrepeso y no encajarían si pasaran normalmente. La forma en que nos vemos a nosotros mismos da forma a nuestras realidades.

También va al revés: “Las personas positivas y exitosas tienen el hábito de visualizar continuamente los resultados que desean, programando así su mente subconsciente y dando forma a su propia imagen y desempeño externo”, dice Tracy.

Hay tres tipos de diálogo interno: positivo, neutral y negativo. Para saber si tu charla mental está funcionando a tu favor o en tu contra, anótala. Puedes encontrar ciertas frases que surgen una y otra vez, o darte cuenta de que tu diálogo interno no es tan alentador como crees.

Date un poco de distancia

Echa un vistazo a lo que has escrito. Ahora pregúntate: ¿Le dirías estas cosas a un amigo? Probablemente no, si alguna vez quieres volver a pasar tiempo con ellos.

Puede ser útil aplicar el mismo pensamiento a ti mismo. Un estudio, publicado en The European Journal of Social Psychology, encontró que los estudiantes que escribieron autoconsejos usando "tú” en lugar de “yo” no solo completaron exitosamente más problemas, sino que también estaban dispuestos a abordar más en el futuro. Usar la segunda persona nos da una mejor perspectiva, lo que facilita abordar una situación con objetividad, en lugar de con emoción.

Otra forma de lograr algo de espacio entre tú y tus pensamientos es darte un consejo de la misma manera que se lo daría a tu mejor amigo, pareja o hijo, dice Ethan Kross, profesor de psicología en la Universidad de Michigan que también dirige su Laboratorio de Emoción & Autocontrol. Al aparecer en HBR IdeaCast, Kross explica que el diálogo interno a distancia "aprovecha la estructura del lenguaje para ayudarnos a relacionarnos con nosotros mismos como si estuviéramos relacionándonos con otra persona".

"Cuando estoy experimentando charlas, muy, muy rápidamente comenzaré a tratar de entrenarme a mí mismo a través de la situación usando mi nombre: 'Está bien, Ethan, ¿cómo vas a manejar esto?'", Dice. "Y muy rápidamente me saca de esa visión de túnel que caracteriza la charla". Él sugiere que es posible que desees evitar hacer esto frente a otras personas, pero bueno, Andy Murray nunca dejó que eso lo detuviera, ¿verdad?

Practica la gratitud

¿Quieres saber la forma más rápida de enviar pensamientos negativos? En lugar de reflexionar sobre lo que no tienes, usa ese tiempo para pensar en aquello por lo que estás agradecido.

La gratitud tiene una serie de beneficios, desde reducir el estrés hasta sentirse más optimista acerca de la vida. Y para que no creas en el viejo (e inexacto) tropo de que los empresarios exitosos son todos tiranos megalómanos, la investigación muestra una correlación positiva entre el poder y la gratitud. Como alguien que dirige JotForm, una empresa con más de 300 empleados y millones de usuarios, esto no me sorprende en absoluto. Asegurarme de que mis trabajadores sepan cuánto los aprecio y cómo su trabajo crea un ciclo positivo para todos nosotros.

Como todo, entrenar tu mente para que se concentre en la gratitud puede requerir algo de práctica. Donald Altman, psicoterapeuta y ex monje, sugiere comenzar con tres ejercicios simples:

Escribe una cosa por la que estés agradecido en este momento. Asegúrate de incluir por qué estás agradecido por ello.

Lleva un registro de las gratitudes de cada día. Etiqueta un recipiente de algún tipo con la palabra "gratitud". Luego, por cada vez que te sientas agradecido durante el día, deja caer un centavo o algún otro objeto pequeño. Al final de la semana, observa cuántas gratitudes sentiste.

Comparte tu gratitud diaria con otra persona. “No subestimes la importancia de esto para la construcción de relaciones, en el hogar o en el lugar de trabajo”, escribe Altman.

Rodéate de gente positiva

Hay un dicho, atribuido al orador motivacional Jim Rohn, que dice que somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Ya sea que sepamos que lo estamos haciendo o no, los humanos tenemos una tendencia a absorber los comportamientos y hábitos de quienes nos rodean.

Si bien todos tienen sus días libres, hay algunas personas para quienes el pesimismo y la negatividad son la norma. Estos son vampiros de energía, y sabrás que estás en presencia de uno cuando te encuentres mental y emocionalmente atacado cuando interactúas con ellos.

Aunque no siempre puedes escapar de los vampiros de energía por completo, por ejemplo, si son compañeros de trabajo, puedes limitar la cantidad de tiempo que pasas con ellos. En cambio, rodéate de personas que sean optimistas y practiquen el diálogo interno positivo. Estos son aquellos cuyos hábitos deseas que se te peguen.

Las cosas que te dices a ti mismo son importantes. Todo el mundo está familiarizado con la regla de oro, pero propongo una adición: trátate como quieres que los demás te traten. No te conformes con menos de lo que te mereces.