Nestlé y otras marcas retiran helados contaminados con sustancia cancerígena

July 28, 2021

Un comunicado de la FACUA-Consumidores en Acción informó que la fábrica de helados Froneri en España, encargada de los productos de Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera y Smarties, contaminó por accidente varios lotes con óxido de etileno. Un gas utilizado como anticongelante que es totalmente inflamable con efectos cancerígenos.

De la marca multinacional suiza, son 46 variedades de helado que han retirado del mercado por este acontecimiento. Ya existe una lista con los lotes afectados, fue difundida a nivel interno por las cadenas Carrefour, Dia y Covirán. Pero, sospechan que no está completa porque es “parte de alertas de retirada de la comercialización de productos de Froneri”.

Ingerir el gas, prohibido por la Unión Europea, puede suponer probabilidades bajas de riesgo para la salud. La empresa fabricante señala que la cantidad de óxido de etileno “es ínfima en el producto final”, es decir, que es muy baja, menor al límite legal de 0,02 mg/kg y que no hace tanto daño. Cuentan con una página web que te dice si el lote de helado que adquiriste puede que esté contaminado o no.

La fábrica explicó que "No hay ninguna categoría de producto afectada en su totalidad y no todos los productos producidos bajo el mismo número de lote están necesariamente afectados. Un mismo lote cuenta con varias gamas de productos, algunos de los cuales utilizaron el estabilizante afectado y otros no".