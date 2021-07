¿Eres emprendedora? Participa en este concurso y recibe 50,000 pesos en capital semilla

July 28, 2021 4 min read

La academia de negocios para mujeres Victoria147 presenta por segundo año consecutivo la iniciativa Pitch Contest que dará una inyección de capital semilla por 50,000 mil pesos para emprendedoras.

La edición 2021 se llevará a cabo a través de dos categorías: el Pitch Contest Champion y el Pitch Contest Genius. Además, la convocatoria estará abierta a partir del 3 hasta el 13 de agosto.

Los formatos del concurso serán:

El Pitch Contest Champion

Sólo habrá un primer lugar a quien se designarán 50,000 pesos para su emprendimiento, beca de 100% para Despegue Virtual, el curso a través del cual en Victoria147 dota de herramientas a las emprendedoras por medio del análisis de su proyecto y acceso a La Concentradora, una plataforma que reúne a mujeres emprendedoras.

El resultado será anunciado el 6 de octubre del 2021 en el VictoriaFest.

El Pitch Contest Genius

Habrá 50 ganadoras de una beca del 50% para el curso Despegue Virtual en vivo, acceso a La Concentradora y una sesión grupal de asesoría con Ana Victoria García sobre hacks de emprendimiento.

Las ganadoras serán anunciadas el 27 de agosto del 2021 en redes sociales.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta para mujeres emprendedoras que estén interesadas en comenzar a dar siguientes pasos, pero que hoy sientan que es complicado llevar la operación ellas solas y no saben por dónde iniciar.

Los requisitos son:

Ser socia mayoritaria o dueña de un emprendimiento que tenga ventas anuales entre 50,000 y 2,000,000 de pesos.

Ser una empresa legalmente constituida en México (persona física o moral).

Disponer de página web y redes sociales.

Pertenecer a alguno de los siguientes sectores: Belleza & Wellness. Alimentos & Bebidas. Diseño & Servicios (Moda, interiorismo, servicios relacionados con eventos, educación, construcción y transporte). Emprendimientos sociales (Emprendimientos que tienen como objetivo principal generar valor y bienestar a una sociedad resolviendo problemas socioeconómicos o ambientales).

Tener disponibilidad para participar virtualmente en la grabación de la semifinal y de la final de la Categoría Pitch Contest Champion en la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre del 2021.

Tomar el curso de Despegue Virtual en vivo.

Cubrir la parte correspondiente de la colegiatura con 50% de beca (6 mensualidades de 2,852 pesos).

Preparar un video (puede ser casero, lo importante es conocerte a ti y tu emprendimiento, no la calidad de producción) de máximo 90 segundos que responda las siguientes preguntas (las aplicaciones que no respondan todas las preguntas o que no cumplan con el tiempo límite serán eliminadas). En tu aplicación te enviarán una liga para que subas tu video ahí. Sólo las aplicaciones con video podrán participar.

¿Cuál es tu nombre y el nombre de tu emprendimiento? ¿En qué consiste tu emprendimiento?, ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es el mercado al que va dirigido?, ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Cuál es el impacto social, económico, ambiental o tecnológico que tiene tu empresa? A cuál de los 4 sectores pertenece tu emprendimiento ¿Qué hace tu emprendimiento único y especial, y para qué utilizarías el dinero?

A través de un panel conformado por expertas y expertos de diferentes industrias y fellows, Victoria147 en conjunto con BBVA México y el gobierno de León Guanajuato darán retroalimentación y tips a las emprendedoras para que puedan mejorar su pitch de venta. Las finalistas deberán presentarlo en la edición digital de este año de VictoriaFest, frente a un jurado que evaluará quiénes serán las ganadoras.

Para conocer la dinámica, los términos y condiciones y registrarse, pueden ingresar a la página https://victoria147.org/pitch-contest-bbva/ o seguir a Victoria147 por medio de sus canales oficiales.