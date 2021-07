¿Pides comida a domicilio? Estos 5 tips evitarán que subas de peso

July 28, 2021 5 min read

Las medidas de distanciamiento social y el home office ha hecho que los servicios de comida a domicilio, a través de aplicaciones, hayan cobrado gran importancia. Sin embargo, podemos caer en la tentación de ordenar comida, que si bien puede ser deliciosa, tal vez no es la más saludable.

¿Cómo podemos ser sabios para elegir opciones saludables y dejar atrás el antojo?

“Ciertamente es posible comer de manera saludable cuando se realiza un pedido de comida a domicilio, pero, desafortunadamente, probablemente sea más fácil pedir una comida poco saludable que una saludable,” comentó en un comunicado el Dr. David Victor, director del programa de enfermedades metabólicas del hígado del Hospital Houston Methodist. “Ninguna de estas aplicaciones de comida a domicilio ofrece recuentos de calorías o información nutricional, lo que dificulta separar lo que es saludable de lo que no.”

La próxima vez que pidas a través de alguna aplicación de comida, prueba estos consejos del Hospital Houston Methodist para comer saludablemente:

1. Elige a la parrilla por encima de lo frito

Imagen: Depositphtos.com

Cuando los alimentos fritos son una opción, pueden ser difíciles de resistir, por lo que el Dr. Victor aseguró que es importante luchar contra el impulso. El hecho de freír los alimentos aumenta las calorías, los carbohidratos y el contenido de grasa en estos. No sólo comer alimentos fritos es una manera fácil de exagerar las calorías en la ingesta diaria, sino que la grasa adicional que estás obteniendo, no es el tipo saludable. Y si se trata de aceite para freír que se ha usado una y otra vez, lo cual es común en los restaurantes, es posible que haya grasas trans, que no son saludables en lo absoluto.

2. Sustituye las guarniciones

Imagen: Depositphtos.com

Esto es difícil, lo sabemos, pero, si quieres hacer un pedido saludable, es importante, tenerlo en cuenta y resistirte al delicioso puré o a las papas fritas.

“Si tu comida viene con papas fritas, sustitúyelas por una opción vegetal sin almidón, como brócoli, col, zanahorias, o una ensalada. Si te preocupa sentirte lleno, pide más verduras. Esto te dará mayor abundancia y variedad, pero, lo que es más importante, te ayudará a sentirte satisfecho,” explicó el Dr. Victor.

3. Hay de ensaladas a ensaladas

Imagen: Depositphtos.com

Siempre hay una manera de convertir un elemento del menú saludable en uno menos saludable, y las ensaladas son probablemente el ejemplo perfecto. Lo que debería ser una gran fuente de verduras y proteínas magras puede convertirse fácilmente en una comida cremosa y cargada de calorías.

“Lo más importante con una ensalada es verificar lo que realmente contiene. Los aderezos pueden acumular calorías rápidamente,” afirmó el experto del Hospital Houston Methodist.

4. Lo saludable y lo no tan saludable

Imagen: Depositphtos.com

A veces, no quieres pensar y sólo quieres dejar que los algoritmos hagan el trabajo por ti. Y aunque algunas aplicaciones de entrega de alimentos tienen un filtro “saludable” que parece eliminar las opciones obviamente no saludables, esto puede ser engañoso.

Por ejemplo, los platillos Poke son un elemento básico en la sección saludable de muchas aplicaciones de entrega a domicilio. Pero el Dr. Victor alertó que un sólo poke bowl puede contener fácilmente más de 1,000 calorías.

5. Resiste la tentación de comer directamente del recipiente

Imagen: Depositphtos.com

Lo que siempre ha sido un problema poco saludable al comer en un restaurante, sigue siéndolo cuando se utiliza un servicio de entrega: porciones enormes que superan lo que realmente necesitas.

“La mayoría de los tamaños de las porciones de los restaurantes son para más de una persona. Para superar esto, recomiendo sacar la comida del recipiente de entrega y colocarla en un plato estándar de 22 centímetros. La mitad de tu plato debe consistir en verduras y/o frutas, una cuarta parte debe estar compuesta de proteínas e, idealmente, los carbohidratos deben limitarse aproximadamente al tamaño de tu puño,” comentó el Dr. Victor.