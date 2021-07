Simone Biles se retiró de Tokio 2020 por salud mental, ¿cómo saber si es momento de priorizar el cuidado personal por encima del éxito?

July 29, 2021 9 min read

La gimnasta estadounidense Simone Biles conmocionó al mundo por segundo día consecutivo durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ayer se retiró de la competencia por equipos debido a problemas físicos, y hoy miércoles anunció que tampoco participará en el all-around femenil individual, informó USA Gymnastics. La decisión de la atleta obedece a motivos de “salud mental”, lo que pone de nuevo una pregunta en la mesa: ¿cómo saber que es momento de pausar nuestra búsqueda del éxito para dar prioridad al cuidado personal?¿

A sus 24 años, Biles llegó a los olímpicos de Tokio como la atleta de más alto perfil en la selección de Estados Unidos. Es el rostro de los Juegos para NBC, debe cumplir con obligaciones de varios patrocinadores, y además fue figura central en el caso contra Lawrence G. Nassar, médico del equipo de gimnasia estadounidense acusado de abusar de varias deportistas, incluida Simone.

Por supuesto, también era la gran favorita para conquistar el oro en el all-around individual de gimnasia, que se realizaría este jueves, la misma competencia en la que arrasó en Río 2016.

Cabe recordar que ese año Simone Biles se coronó como la gimnasta estadounidense con más medallas de oro conseguidas en unos únicos Juegos Olímpicos, tras ganar cuatro preseas doradas: all-around por equipos, all-around individual, salto y piso. Sin embargo, esta vez dio un paso atrás.

“Después de una mayor evaluación médica, Simone Biles se ha retirado de la competencia del all-around femenil individual en los Juegos de Tokio 2020, para poder enfocarse en su salud mental", anunció USA Gymnastics en un comunicado vía Twitter.

"Simone seguirá siendo evaluada a diario para determinar si podrá o no participar en las finales por aparatos de la semana próxima. Jade Carey, quien obtuvo la novena mejor marca en las calificaciones, participará en su lugar en el all-around”, anunció la organización.

“Apoyamos plenamente la decisión de Simone y aplaudimos su coraje al priorizar su bienestar. Se valentía demuestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos", concluye el comunicado.

