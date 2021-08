Una advertencia que decía 'no se aceptan wannapreneurs' me hizo cuestionarme si lo soy o no

August 2, 2021 11 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Una pequeña historias sobre dos chicos que todos conocemos:

Tenía dislexia y a pesar de ser muy inteligente, sus maestros no parecían comprenderlo. Su amorosa madre, por el contrario, sabía de las capacidades de su hijo y confiaba en él. A tal grado que un día lo bajó del coche y le dijo que desde ahí encontrara el camino a casa de su abuela, la cual estaba a varios kilómetros de distancia: tenía seis años. Siendo adolescente, soñaba con tener algo que ver con el mundo de la música, así que fundó una revista estudiantil del tema. Poco después lo metieron un día completo a la cárcel por piratería (vendía discos que pasaba ilegalmente del extranjero). Nuestro amigo tenía muchos sueños, uno de ellos era llegar a ser astronauta. Nunca estudió ingeniería o alguna carrera científica (requisito indispensable para serlo) toda su vida pasó inadvertido para la NASA o cualquier agencia espacial. Hasta la fecha no podría ingresar en alguna agencia; cómo hacerlo si estudió hasta los 16 años. Nunca cambió. Toda su vida ha soñado con hazañas y negocios imposibles.

Su padrastro le puso su apellido, y en contraste con nuestro amigo mencionado arriba, este era un gran estudiante: le dieron el reconocimiento valedictorian en su preparatoria, y después se graduó summa cum laude como ingeniero en electricidad y computación en una de las mejores universidades del mundo. Por supuesto que su nivel intelectual le permitía pertenecer al mejor club, a la mejor fraternidad, y a la mejor asociación de la universidad. Recién graduado, le ofrecieron trabajo en las mejores empresas de la época como Bell Labs, Andersen Consulting e Intel, pero él decidió trabajar en una Fintech, luego en un banco tradicional, para terminar el Wall Street en un fondo de inversión conocido por su uso de complejos modelos matemáticos. Era un burócrata excepcional, muy apreciado por sus jefes. Llegó rápidamente a la vicepresidencia en sus treintas, pero soñaba con otra cosa: tener una librería y vender sus libros por internet. Cuando se lo contó a su jefe, este platicó largamente con él para hacerle entrar en razón; le parecía una locura producida por una crisis típica de la edad. Cabe recordar que cuando dio su discurso de graduación en preparatoria, su sueño era mucho más ambicioso: dijo querer colonizar el espacio y convertir a la tierra en un parque nacional.

Si eres un wannapreneur auténtico, estoy seguro de que puedes adivinar sobre quiénes estamos hablando. Efectivamente… El primero es Richard Branson, que a partir del 11 de julio se convirtió en astronauta oficialmente; viajó en su propia nave al espacio para “evaluar la experiencia de cliente” (siempre tan bromista) de Virgin Galactic: la primera empresa de turismo espacial.

El segundo es Jeff Bezos, quien se convirtió en astronauta el día 20 de julio y se encuentra en la carrera espacial junto con otro wannapreneur; el señor Elon Musk que también quiere colonizar otros planetas.

Aunque hay que decir que recientemente Bezos se vio superado por Musk y su empresa SpaceX en lograr contratos con la NASA —como en el proyecto Artemisa para regresar a la Luna—, y por ello ha decidido competir con Branson en el nicho de turismo suborbital; un mercado prometedor que se dice alcanzará los 5 billones de dólares para el 2025 (otros calculan incluso 30 billones).

Tal vez te interese: Richard Branson es exitoso por estas 3 razones

Richard Branson, fundador de Virgin Galactic & Jeff Bezos, fundador de Blue Origin. Imagen: Richard Branson vía Facebook / El Español.

Cómo te atreves

No me gustaron las soluciones administrativas que me dio un asesor para un tema que tengo que resolver en otro país (no diré exactamente el tema porque las paredes oyen), así que busqué en Google, y voilà!: encontré un tutorial que hablaba exactamente del tópico. Incluso había un enlace para un grupo de Facebook para personas con el mismo problema —confieso que hacía mucho no usaba esta plataforma, pero decidí integrarme—.

Me detuvo una advertencia que decía: No se aceptan wannapreneurs.

No soy millennial, pero inmediatamente me ofendí. Y tuve un extraño diálogo interno con mi sombra:

Yo: —Cómo voy a ser un wannapreneur… Si mi familia siempre ha empezado negocios de la nada, lo traigo en la sangre… De niño vendía en la escuela estampitas importadas “scratch n sniff”, es más, tenía 17 años cuando me puse a vender peluches sobre mi coche en la calle (ilegalmente) para juntar dinero para mis vacaciones en la playa: me daba pena, pero me la aguantaba con tal de ganar dinero extra.

Mi Sombra (MS): —Eres un wannapreneur

Yo: —¿Cómo te atreves? Ni que fuera de los que se ponen camisas de cuadros arremangadas o se envuelven en pashminas para ir al “coworking” y perder el tiempo entre cojines y café macchiato, yo si tengo clientes de verdad, no me ando imaginando cosas.

MS: —Eres un wannapreneur.

Yo: —Por favor… He fundado revistas de nicho, y hasta he tenido mis buenos fracasos como debe pasarle a todo entrepreneur innovador: he vendido equipo de espionaje para novios celosos… Hasta fui pionero en dar cursos de seducción en México, que digo México, Latinoamérica, que digo Latinoamérica… El mundo hispano. Todos ellos fracasos rotundos que prueban que soy un auténtico entrepreneur.

MS: —Eres un wannabe, y lo sabes…

Yo: —A ver… Doy capacitaciones y consultorías en empresas de renombre; asesoro políticos que, por cierto y casualmente, ganaron elecciones hasta en gubernaturas; mi equipo es compacto, pero crece conmigo; me esfuerzo tanto que hasta me doy tiempo de dar clases en maestría; uno de mis libros incluso es best seller en publicidad desde hace varios años. ¿Se te hace poco?

MS: —¡Basta! Por favor… Qué ejemplos nimios son esos. Yo te conozco y simplemente eres un wannapreneur. Eso es todo, no te engañes.

Yo: —¿Cómo te atreves…? ¿¡Cómo te atreves!? Argh…

El poder de aspirar a ser

Un poco de observación consciente y honesta es suficiente para entender cómo funciona el mundo:

Los gatos de mi novia viven en un departamento. Son muy consentidos y siempre están en la ventana aspirando a salir algún día a la calle, tratan siempre de escapar y cuando lo logran causan un auténtico drama familiar.

Mi vecina dice que cuida a dos gatas callejeras. Les da de comer y les deja estar en un cuarto de servicio en el patio. Aunque no las vacuna ni las opera, trato de no juzgarla porque su labor es buena y yo no hago nada mejor que eso. Son hermosas y extrañamente las dos tienen la cola corta; yo imaginaba cosas terribles pero mi vecina me aclaró que nacen con esa característica. La minina más joven siempre busca traspasar todo tipo de estorbos que pongo, con tal de expandir su territorio y hacer “travesuras” en mi hogar (llama otros gatos para aparearse). Nunca para… Siempre aspira a expandir su territorio.

Son dos casos que llegan al mismo punto: ¿Qué ser en la naturaleza no aspira a expandirse? Todo ser vivo y hasta algunos que no lo son como los virus, lo hacen. Por eso el comunismo que limita al individuo siempre falla y por eso todos de una u otra forma somos wannabes, incluso Bezos y Branson. Es más que una ideología, es más que biología, es una fuerza primordial: el universo quiere “ser”, quiere expandirse infinitamente y siempre.

Está bien… Lo acepto sombra, pensándolo bien: yo soy un wannapreneur.

Cómo te atreves: parte dos

Bezos fue un wannabe, y lo sigue siendo. Incluso ante su evidente fracaso frente a Elon Musk sigue queriendo ser eso que, por lo pronto y aunque es el hombre más rico del mundo, no podrá.

Yo: —¿Cómo te atreves a insinuar que Bezos o Branson son wannapreneurs? No te atrevas a compararte.

Branson vale 5.2 billones de dólares, Bezos vale eso multiplicado por siete, lo cual es más que el PIB de Qatar. ¿Crees que, en esas ligas, no parece un wannabe? ¿Crees que un genio en ciencias no piense que alguien como Branson sin educación mínima formal “pretende” ser lo que no es?

¿Crees que Musk no era un wannapreneur cuando vivía debajo de su escritorio pensando en un banco digital que terminó siendo PayPal? Incluso siendo un “pequeño” millonario de 80 millones de dólares, ¿no era un wannabe al querer competir con Mercedes Benz, Ford o Toyota que valen billones, con un pequeño y mal hecho auto eléctrico? Pensar en lanzar cohetes mejor que la NASA o ROSCOSMOS sin tener la mínima idea de cómo, ¿no era considerado como ser un pretencioso wannapreneur?

Incluso te puede pasar a ti juzgando al próximo Bezos: Si en tu graduación, un compañero listo de no muchos recursos económicos dice en su discurso que quiere colonizar marte, ¿pensarías que es un pretencioso wannabe?

El ego del ser humano y la frustración que genera es una fuerza de la naturaleza, una sombra que debemos asimilar y dejar de negarla: Conozco empleados que quieren ser gerentes, gerentes que quieren ser directores, y directores que quieren ser CEOs. Conozco a su vez CEOs de empresas millonarias que sueñan con poner un pequeño café; directores del más alto nivel en empresas trasnacionales que en secreto aceptan envidiarte a ti que me estás leyendo, porque tú tienes un pequeño negocio independiente cuando ellos se consideran esclavos de lujo. Conozco empresarios con mil empleados que quisieran ser dueños de la competencia porque los otros tienen cinco mil.

Y también conozco a personas muy jóvenes que no encuentran trabajo y que lo único que desean es una oportunidad: yo fui una de ellas. Y cuando ya no lo fui… ¿Qué hubiese pasado si no hubiera deseado otra cosa incluso ya siendo un empleado recién contratado? ¿Qué hubiera pasado si yo siendo “el director” no hubiera deseado ser lo que soy ahora? Lo que sea que eso sea.

Si aún no logras lo que quieres, yo no te diré como otros: “haz algo al respecto”. Si no has hecho nada, es porque no te sientes aún tan frustrado. ¡Y está bien! Juro que no lo digo irónicamente: Yo me conformo con que lo imagines y lo desees así tengas 20, 45 o 65 años, porque imaginar es la semilla misma de la vida. Si dejas de ser wannapreneur dejas de tener lo que se necesita para hacerle honores a la fuerza pura de nuestra naturaleza.

¿O cuál crees que es el porcentaje de wannapreneurs que leen Entrepreneur? Comprende que nosotros somos los verdaderos héroes de la historia.

Ahora tengo clara mi frustración, y quizás siempre haga lo que los gatitos desean y tratan, sin realmente ser muy distinto a ellos: la única diferencia será estar un poco más consciente.

P.D: Me aceptaron en el grupo de Facebook.

"No tiene sentido emprender tu propio negocio si no lo haces por un sentimiento de frustración".- Richard Branson