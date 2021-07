VIDEO: Cassie, el primer robot bípedo que logra correr a 5 kilómetros en menos de una hora

July 30, 2021 2 min read

Cassie, un robot bípedo creado por el equipo Agility Robotics con sede en la Universidad Estatal de Oregón, logró completar un recorrido de 5 kilómetros a las afueras de su hogar. Sólo utilizó una carga de batería para finalizarlo en un tiempo total de 53 minutos con tres segundos.

La ruta del autómata fue trazada mediante las indicaciones de un control remoto y fue programado con una serie de algoritmos que le permitieran mantener el equilibrio y una velocidad de 5.7 kilómetros por hora. En el transcurso, un giro provocó que se cayera y calentará, el equipo resolvió el problema en 6.5 minutos.

Cassie the bipedal robot completed a 5K run in just over 53 minutes: https://t.co/B7oB9RXwws pic.twitter.com/c015LhWbMJ