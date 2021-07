Doritos Australia recompensa con 20 mil dólares a una niña que encontró un dorito inflado

July 30, 2021 2 min read

Rylee Stuart, una niña con 13 años del estado Queensland (Australia), encontró un dorito inflado en un paquete, cuando estaba a punto de comérselo le llegó la duda si la fritura tenía algún valor. Para averiguarlo decidió publicarlo en Tik Tok y fue que tras varios sucesos recibió 20 mil dólares por parte de la empresa.

