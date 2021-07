Cometí este simple error y perdí mi negocio entero cuando estaba en pleno apogeo

July 30, 2021 8 min read

Era el 12 de mayo de 2014.

Nunca olvidaré el día en que recibimos nuestra orden de 'cese y desista', porque era el cumpleaños número 33 de mi esposo.

Unos días antes, habíamos tenido uno de los fines de semana más importantes que nuestra granja orgánica y cervecería había tenido, ¡así que estábamos listos para celebrar! Nos sorprendió por completo este pequeño sobre que contenía un trozo de papel que cambiaría toda la trayectoria de nuestras vidas.

Déjame retroceder un poco.

Mi esposo y yo somos originarios de Nueva Orleans (bueno, técnicamente, Slidell, Louisiana, pero nadie sabe dónde está), y decidimos irnos unos dos años después de que el huracán Katrina devastara nuestra área. Éramos jóvenes, mi esposo tenía una buena cantidad de ahorros para renovar casas, y teníamos calor (hace mucho calor allí; imagina tomar una ducha de agua caliente humeante, no secarnos ni ponernos la ropa), así que decidimos mudarnos a el noroeste del Pacífico, donde mis padres se habían mudado unos años antes.

Encontramos una propiedad increíble en la garganta del río Columbia que miraba hacia el río y las cascadas de Oregón. Una vez más, éramos jóvenes y comenzar una granja orgánica propia sonaba como una idea fantástica en ese momento. Y lo fue, pero también fue brutal. Eran muchas horas, había pocas ganancias y teníamos una forma de vida estacional en el mejor de los casos. Unos años después de la granja, comenzamos a elaborar cerveza casera porque, seamos honestos, nuestra operación agrícola no respaldaba nuestro amor por la cerveza artesanal. ¡Y nos volvimos bastante buenos en eso! Mi especialidad se llamaba cariñosamente Hair of the Dog Stout, y no por la razón que puedas pensar, sino porque la primera vez que intenté preparar la cerveza, dejé caer la avena al suelo y ¡el pelo de mi perro se mezcló por completo! No se preocupe, esos fueron los primeros días antes de que permitiéramos que nadie más probara nuestras cervezas.

El auge de la cerveza artesanal

En ese momento, el hashtag #craftbeer estaba de moda; esto fue alrededor de 2010, y las cervecerías en Portland como Breakside y Amnesia, y las de Gorge como Double Mountain y Full Sail la estaban rompiendo. Nos dimos cuenta de que esta era una oportunidad para crear un producto que no fuera de temporada: podíamos elaborar y vender nuestras cervezas todo el año. Así que mi esposo y yo construimos nuestra pequeña taberna desde el suelo hasta el borde de nuestro jardín superior. Teníamos dos: el 'jardín superior' y el 'jardín inferior'.

Hicimos todo el papeleo necesario (¡y era mucho!) para poner en marcha nuestra operación de elaboración de cerveza. Pero hubo una cosa que no hicimos: leer la letra pequeña. Sin embargo, trabajamos con funcionarios del condado, la ciudad, el estado y el gobierno federal para poner todo en orden y fuimos aprobados.

Así que nos fuimos a fabricar cerveza, cultivar, hornear pan, hacer queso y criar pollos, cabras y ovejas, todas para hacer realidad nuestros sueños. Y las cosas fueron bastante bien durante unos años; nuestra precoz hija tenía alrededor de dos años cuando abrimos y disfrutamos jugando con todos los visitantes (y escarbando en sus carteras), tuvimos a nuestro dulce hijo en 2013, publicaciones como The Oregonian, The Columbian y Seattle Magazine comenzaron a presentarnos, y personas de todo el país comenzaron a visitar nuestra pequeña granja y cervecería. Fue asombroso, mágico, aterrador, divertido y agotador al mismo tiempo, pero eso es más o menos el espíritu empresarial, ¿verdad?

El principio del fin

Ahora estás al corriente: habíamos trabajado muy duro durante años y finalmente, finalmente, comenzamos a ganarnos la vida de manera digna. La gente conocía la fábrica de cerveza, ¡y todo se veía genial!

Corte al Día de la Madre, 2014, y recibimos el golpe. Estábamos golpeados como nunca antes lo habíamos estado. Teníamos un food truck, una banda local y muchos visitantes, ¡estábamos emocionados! Sin embargo, algunos de nuestros vecinos no estaban tan contentos... De ahí la orden de 'cese y desistia' que llegó menos de una semana después de ese día lleno de diversión.

A partir de ese momento, tratamos con todos los condados, ciudades y departamentos estatales; todos vinieron a nuestra granja para inspeccionar lo que estaba pasando, cómo estábamos operando y un millón de cosas más. Confiábamos en que todo esto pasaría y volveríamos a la normalidad. Nosotros impugnamos la orden y estuvieron de acuerdo en permitirnos operar durante la investigación.

Programaron una audiencia pública para septiembre e hicieron venir abogados de Vancouver. Aún así, nos sentimos bien. Esa noche, el lugar estaba lleno. Tuvimos mucho apoyo: gente vistiendo nuestras camisetas y alzándose para hablar por nosotros. La comunidad nos respaldaba; fue tan sincero. Pero a la letra pequeña no le importan esas cosas, ¿verdad? Resulta que, cuando obtuvimos nuestro permiso del condado, solicitamos hacer 'growler fills' (esas grandes jarras de agua de vidrio), y cuando salió la junta estatal de alcohol, dijeron que podíamos servir pintas en las instalaciones. Pero nunca supimos que teníamos que volver atrás y cambiar la verborrea para incluir pintas en el lugar.

En un instante, estábamos fuera del negocio. Se sintió como si nos hubieran quitado la alfombra. Se sintió como un puñetazo en el estómago. Fue una sensación tan aterradora, nuestros hijos tenían cuatro y un año, ¿qué íbamos a hacer? Habíamos pasado los últimos siete años de nuestras vidas sudando, sangrando y llorando para construir este negocio, y finalmente estaba dando sus frutos. Y así, se fue.Qué hacer cuando no sabes qué hacer

Mirando hacia atrás ahora, parece surrealista. La granja, la pelea, el caballo atado a nuestra cerca, todo. Pero ya sabes, mirando hacia atrás, no fue sostenible. Habría sido difícil (casi imposible) escalar solo por el lugar donde estaba nuestra granja, la forma en que operaba y muchos otros factores.

Estuve en una niebla por un tiempo, pero como humanos, nos adaptamos, damos un paso más y seguimos moviéndonos, incluso cuando parece que no lo estamos. Terminamos mudándonos de regreso a Louisiana por un tiempo y comencé a trabajar en una agencia de marketing digital. Fue grandioso. Tuve un mentor fantástico (si estás leyendo esto, sabes quién eres), y la vida volvió a ser buena. Me diversifiqué por mi cuenta en 2016 y me subí a la montaña rusa del espíritu empresarial una vez más. Estoy ganando el triple de lo que estábamos ganando en la granja, y ahora solo sudo cuando me pongo ansioso en las reuniones de Zoom.

La verdad es que podemos hacer cosas difíciles. Los emprendedores son un grupo luchador, y si algo no va como pensaba, ha perdido algo que pensaba que nunca podría faltar o tiene planes que han sido borrados bajo sus pies, continúe, incluso si no sabes a donde vas. Simplemente dé el siguiente paso, por pequeño o grande que sea. Eventualmente lo llevará a donde usted y su negocio deben estar.

¡Y no olvide leer la letra pequeña!