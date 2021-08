Tom Daley teje para calmar sus nervios y para ayudar a niños con tumores cerebrales

August 2, 2021 3 min read

El clavadista británico Tom Daley se hizo viral este fin de semana al ser captado por las cámaras tejiendo un suéter para perro mientras esperaba hacer su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El atleta de 27 años deleitó a los fanáticos con clips de él tejiendo en las gradas mientras veía la final de salto de trampolín de tres metros femenino el domingo. Daley vestía una camiseta sin mangas azul y un cubrebocas mientras parecía estar tejiendo una prenda con hilo rosa y morado.

Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. pic.twitter.com/o17i6vsG2j