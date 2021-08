Científicos encuentran a Patricio de la vida real a punto de devorar a Bob Esponja

August 2, 2021 2 min read

Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) encontraron en el lecho del océano Atlántico a dos criaturas que seriamente se asemejan a los personajes principales de la caricatura de Nickelodeon Bob Esponja.

Esta imagen fue captada por un robot sumergible del buque de exploración Okeanos Explorer a 322 kilómetros de Nueva York. En la foto, capturada a 1,885 metros de profundidad sobre la ladera del monte submarino Retriever, se puede ver a las “versiones reales” de Bob Esponja y Patricio Estrella.

