Zoom pagará 85 millones de dólares por violar privacidad de usuarios y compartir datos con Facebook, Google y LinkedIn

August 2, 2021 3 min read

Este sábado, la empresa Zoom Video Communications, dueña de la famosa app de videollamadas, resolvió una demanda por supuestamente violar la privacidad de sus usuarios. En un acuerdo extrajudicial, la compañía se comprometió a pagar 85 millones de dólares a usuarios que la acusan de compartir datos personales con Facebook, Google y LinkedIn, así como permitir que hackers irrumpan en las reuniones privadas.

Además, Zoom aceptó implementar nuevas medidas de seguridad, como alertar a los usuarios cuando los anfitriones o participantes de las reuniones utilicen aplicaciones de terceros. También acordó brindar capacitación especializada a los empleados sobre privacidad y el manejo de datos.

La plataforma pondrá especial atención en evitar la práctica conocida como ‘Zoombombing’, que es cuando usuarios externos que secuestran las reuniones de Zoom y muestran material para adultos, usan lenguaje racista o publican otro tipo de contenido perturbador.

En la primavera de 2020 se presentaron varias demandas colectivas contra Zoom por incidentes relacionados con el ‘Zoombombing’ y presunta negligencia.

Have you tried Zoom Apps yet? Check out how to get started and choose from 50+ apps to enjoy in your meetings! #ZoomProTip pic.twitter.com/YPXSl22Dtv