Ahmed Hafnaoui, el joven nadador de Túnez que impresionó al mundo al ganar la medalla de oro en Tokio 2020

August 2, 2021 4 min read

En la transmisión de la prueba de los 400 metros libres masculino, los comentaristas se enfocaron en las estrellas, como la estrella australiana Jack McLoughlin o el estadounidense Kieran Smith. Sin embargo, llegó la sorpresa desde el carril exterior número 8: Ahmed Hafnaoui quien llegó para grabar su nombre en oro.

Desconocido para muchos, Ahmed de 18 años, pasó de estar en la peor posición de la alberca del Centro Acuático de Tokio, a convertirse en campeón olímpico. Túnez suma su quinta medalla de oro y la tercera en natación. El tunecino ganó al parar el reloj en 3 minutos 43.26 segundos.

#swimming 400m Freestyle

18yr old Ahmed Hafnaoui did it!!!!!!!!

Second Olympic Gold medal in history for Tunisia in the pool! pic.twitter.com/SRkpcIJXrm