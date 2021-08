Varias aplicaciones de Google dejarán de estar disponibles en algunas versiones de Android

August 3, 2021 2 min read

A partir del 27 de septiembre, las versiones de Android 2.3.7 Gingerbread o anteriores no podrán seguir descargando aplicaciones de Google, de acuerdo con un reprote del diario Excélsior. Estas restricciones se pusieron en marcha por motivos de seguridad. A pesar de que ya tengas instaladas las aplicaciones, a la hora de abrirlo te dirá que tu usuario/contraseña está incorrecto.

Según un post en el blog de la compañía, estos sistemas operativos salieron hace más de diez años, según Android sólo el 0.2% de sus usuarios tienen versiones tan antiguas, pero estos pueden ser miles de personas. La gran mayoría de ellos se encuentran en países menos desarrollados y serán ellos los que pierdan acceso a las aplicaciones de Google.

La buena noticia es que estas aplicaciones están disponibles a través del internet, por lo que no es necesario descargarlas para usarlas. No es seguro que funcionen bien y no es tan cómodo usarlas dentro del navegador.

Si tu dispositivo puede actualizarse a la versión 3.0, es necesario que lo hagas lo antes posible. Revisa los pasos a seguir para ver si te es posible y para saber como actualizarlo.