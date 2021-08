Un hombre en estado de ebridad pone a prueba el piloto automático de su Tesla: VIDEO

August 4, 2021 2 min read

Una persona captó en un video como es que un hombre de 24 años de edad se quedó dormido mientras manejaba en una autopista de Noruega. El auto era un Tesla Model S, que afortunadamente cuenta con su propio sistema de piloto automático, que pudo detectar a tiempo que la persona al volante no lo controlaba y se detuvo.

Los testigos dicen que al ver a este sujeto con la cabeza abajo decidieron seguirlo, cuando dejó de avanzar intentaron despertar al conductor, pero no lo lograron. Tiempo después llegó la policía, al descubrir que estaba bajo los efectos del alcohol decidieron confiscar su licencia.

Here, a seemingly unconscious driver in a #Tesla is filmed. Watch the shocking video : pic.twitter.com/MwEoBGFKUg