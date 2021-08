Simone Biles y Taylor Swift comparten un momento conmovedor en Twitter

August 4, 2021 2 min read

Las superestrellas estadounidenses Simone Biles y Taylor Swift se pusieron sentimentales en Twitter este martes.

Swift promocionó un video sobre la rutina de caballo del martes de Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que provocó que la gimnasta campeona tuiteara que estaba "llorando".

"Que especial. Te amo", agregó Biles, etiquetando la cuenta de Twitter de Swift.

La cantante respondió haciendo referencia a la reciente decisión de Biles de retirarse del equipo y de las finales individuales, citando preocupaciones de salud mental.

I cried watching YOU. I feel so lucky to have gotten to watch you all these years, but this week was a lesson in emotional intelligence and resilience. We all learned from you. Thank you. https://t.co/VQxyeEf0mJ