3 consejos de un inversor pionero en Bitcoin para ganar dinero a largo plazo

En 2013 hice algo que los inversores promedio consideraron un gran error en ese momento: compré Bitcoin. Solo invertí 100 dólares (o alrededor de 8.3 Bitcoins en ese momento), y los compré directamente de un amigo. Parte de mi motivación fue que vi su potencial como sucesor de la moneda tradicional. Estaba concentrado en ese futuro que quería ver, así como en el juego a largo plazo. El valor de Bitcoin a esta fecha de publicación ronda los 39,500 dólares, según datos de CoinMarketCap.

Incluso en un año volátil para la criptomoneda (alcanzó más de 63,000 dólares a mediados de abril), este es un rendimiento que habría sorprendido a los inversores que inicialmente se mantuvieron alejados y pensaron que yo también debería hacerlo. Pero no los estaba escuchando; en cambio, seguí tres lecciones clave que me han ayudado a lograr metas a largo plazo, tanto en el trabajo como en la vida.

1. Ten cuidado con los falsos gurús con valores diferentes

Cada industria tiene influencers o gurús autoproclamados expertos en construir una comunidad de seguidores atentos. Algunos se han ganado el estatus de expertos, otros simplemente han sacado provecho de los hashtags y la optimización de motores de búsqueda. Entonces, haz la tarea y analiza a las personas que estás escuchando y pregúntate: "¿Estoy alineado filosóficamente con esta persona? ¿Su consejo resuena con mis creencias?".

Para mí, el expertise proviene de un grupo selecto de profesionales que no solo comprenden los fundamentos de mi industria, sino que comparten valores similares. No invertí en Bitcoin para obtener un retorno rápido. Quería poner mis ganancias personales en un sistema que creo que es más justo y equitativo que el status quo. Ya sea que esté compitiendo por un puesto codiciado en una compañía o determinando cómo construir mi próxima empresa, garantizar que los objetivos se alineen con los valores personales es un factor clave para determinar si se mantendrá o no enfocado.

Esto es cierto en los negocios, y ha sido evidenciado por un creciente conjunto de investigaciones que vinculan el propósito con la motivación y el desempeño. Un estudio de 2015 de la Escuela de Administración Weatherhead de la Universidad Case Western Reserve muestra que cuando las personas sienten que sus metas personales están alineadas con el propósito superior de una organización, están más comprometidas a tomar y completar los pasos necesarios para hacer realidad esa visión a largo plazo.

Entonces, ¿qué es lo que te importa? ¿Cómo se alinea lo que valoras con el objetivo que te has fijado? Entre más honestas sean las respuestas a estas preguntas, más motivación tendrás para sortear las inevitables tormentas que enfrentas al intentar lograrlo.

2. Evita la 'trampa de los objetos brillantes'

Incluso cuando estás profundamente comprometido con los valores y el proceso resultante, es fácil distraerse con lo que yo llamo 'objetos brillantes'. En el mundo de las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT) y las finanzas descentralizadas, por nombrar solo algunas, son tendencias emergentes que hacen mucho ruido. Cada industria tiene un gran número de disruptores que gritan: "¡Mírame!". Una de las cosas más difíciles de determinar en nuestro mundo sobreconectado es a qué prestar atención y qué filtrar.

Una de las mejores formas que he encontrado para evitar la trampa de objetos brillantes es crear filtros de ruido en función de la etapa del juego en la que te encuentres. Por ejemplo, si aún estás averiguando cuál es tu juego a largo plazo, es realmente bueno prestar atención a más ruido. Esta es una fase exploratoria, por lo que es importante aprender y evaluar nuevas tendencias. Una vez que hayas investigado y hayas encontrado la oportunidad adecuada, puedes comenzar a establecer filtros.

Por ejemplo, en mi negocio, el objetivo final es hacer que la compra y venta de criptomonedas sea un proceso seguro y fácil para todos. Dada la naturaleza de ese objetivo, escuchar a los clientes es fundamental, pero simplemente no es factible ni útil actuar en función de cada comentario o retroalimentación. Por eso, formamos a nuestro equipo de clientes para que busque tendencias. Si el 1% de los clientes se queja de la experiencia del usuario, no se elevará a un nivel de acción. Sin embargo, si el 7% tiene la misma queja, actuamos rápidamente. En otras palabras, no gastes energía en una minoría vocal, pero sí busca patrones y toma medidas para abordar las solicitudes comunes o los puntos débiles.

El mismo enfoque se aplica a casi cualquier planificación a largo plazo. Una vez que hayas elegido una meta y cómo llegar ahí, evalúa las oportunidades en función de si te acercarán o te distraerán de tu meta. Aún deseas ser receptivo a lo que sucede a tu alrededor y poder girar si es necesario, pero no quieres dejar que los objetos brillantes te alejen del juego final.

3. Corta tus pérdidas cuando te salgas del camino

A veces, las distracciones ganan; juzgamos mal una oportunidad o nos desviamos del rumbo por completo. En 2015, después de vender mi primera empresa de criptomonedas, decidí explorar el espacio emergente del comercio social con una startup llamada Linkbrandr, que permitía a las empresas compartir enlaces de artículos de marca. Estaba tratando de aprender una nueva industria, pero mi pasión no estaba ahí. A medida que el mercado de criptomonedas se reactivó, reevalué el juego final, corté mis pérdidas y realineé mi atención.

A veces perdemos de vista el panorama general, otras veces no damos prioridad a las tareas que tenemos delante y que nos mantendrán encaminados. El estrés y la ansiedad son grandes señales de que no estás poniendo tu energía en los lugares correctos. Cuando tengo problemas para dormir, sé que no me ocupé de los problemas que debería haber priorizado. Es importante escuchar esas señales y hacer cambios, pero no te preocupes por el tiempo perdido.

La gran ventaja de jugar a largo plazo es que no estás destinado a llegar a un punto de la noche a la mañana. Disfruta del viaje para llegar ahí, incluso cuando implique un desvío inesperado. Incluso podrías sorprender a algunos de tus propios escépticos en el camino, cuando tus supuestos errores resulten ser decisiones acertadas a largo plazo.