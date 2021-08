Guía completa sobre la nueva herramienta de Pinterest para disparar tus ventas

August 5, 2021 9 min read

Si incrustar solo un fragmento de código en su sitio web pudiera duplicar su participación y clics en Pinterest, ¿lo harías?

En el mundo de Pinterest, hay pines promedio y luego están los Rich Pins (pines enriquecidos). El tipo que genera más tráfico orgánico, más clics y más ventas en tu sitio web.

Si vendes cualquier tipo de producto online, no te quedes atrás con los Rich Pins. Estoy a punto de abrirte los ojos a esta herramienta revolucionaria que, literalmente, ha cambiado mi vida.

Los Rich Pins cuentan con metadatos de backend que brindan a Pinterest más información sobre tu producto para garantizar una experiencia más enriquecida para los buscadores. Piensa en el mismo pin, pero con una gran cantidad de información adicional vinculada automáticamente a tu contenido, que hace que tu pin sea más atractivo y conversacional. ¡Esta es la forma de concretar tu estrategia de Pinterest!

Es un vínculo invisible entre los datos de tu sitio y el contenido de Pinterest, que comparte más sobre tu producto y lo hace destacar en un mar de productos similares, lo que resulta en más clics y, en última instancia, más ventas.

A nivel técnico, los pines enriquecidos funcionan mostrando metadatos, como palabras clave y frases, e incluso etiquetas de precios de las páginas donde has incrustado el código en tu sitio web. Una vez que solicites Rich Pins, los metadatos de tu sitio formarán un Rich Pin cada vez que un usuario guarde tu contenido. ¡Esto es perfecto para condicionar a los compradores a estar listos para comprar cuando lleguen a tu página de ventas!

Si bien los metadatos son súper... bueno, meta (también conocidos como invisibles), puedes distinguir un Rich Pin de un pin típico si observas cuánta información está disponible en el pin. Este contenido se sincroniza con el sitio web de ecommerce vinculado al pin.

Hay cuatro tipos diferentes de pines enriquecidos que puedes crear:

En el comercio electrónico, realmente quieres centrarte en los Rich Pins de productos y artículos, incrustando código en cada una de tus páginas de productos y blogs para asegurarte de que tu pin tenga una clasificación más alta que cualquier otro. Esto garantizará una mayor participación y retención de la audiencia. Esto me lleva a responder la gran pregunta...

Bueno, en primer lugar, ¿por qué no lo harías? No te cuesta absolutamente nada (excepto los cinco minutos para insertar el código) y es una herramienta simple que puedes maximizar para aumentar tus clics y, en última instancia, las ventas, como propietario de un negocio de ecommerce.

Por otro lado, es una introducción obvia, ya que los consumidores quieren acceder a la información al instante y al alcance de la mano. Si bien los clics siempre serán el santo grial para realizar conversiones en Pinterest, si puedes dar toda la información que un usuario necesita en un Rich Pin, informativo y valioso, es mucho más probable que fijen tu contenido y regresen. Esto incorpora el conocimiento, el agrado y la confianza necesarios para, en última instancia, realizar esa venta.

