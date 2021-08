Bezos critica a SpaceX con una infografía y Musk le responde con un tuit no muy sutil

August 5, 2021 4 min read

Jeff Bezos puede haber vencido al multimillonario Elon Musk en el espacio, pero la batalla entre los dos rivales continuó esta semana después de que Bezos le dió un "codazo" a Musk en el sitio web de Blue Origin.

Todo comenzó el 30 de julio cuando a Blue Origin, la compañía de exploración espacial de Bezos, se le negó una protesta contra la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos después de que la NASA le otorgara a la compañía de exploración espacial de Musk, SpaceX, un contrato por 2.9 mil millones de dólaresque permitiría ser la única empresa autorizada a construir vehículos que permitirían a los astronautas aterrizar en la luna.

"Continuaremos abogando por dos proveedores inmediatos, ya que creemos que es la solución correcta", dijo Blue Origin en un comunicado en ese momento. "El programa Human Landing System debe tener competencia ahora en lugar de más tarde; esa es la mejor solución para la NASA y la mejor solución para nuestro país".

Ayer, Bezos y Blue Origin duplicaron en protesta contra la decisión de la NASA al publicar una infografía fuertemente redactada en el sitio web de la compañía.

Bajo la sección del Equipo Nacional de HLS (un grupo que incluye a Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Draper que tienen como objetivo desarrollar un Sistema de Aterrizaje Humano para que los estadounidenses vuelvan a la luna) del sitio web de Blue Origin, la infografía llama a la nave espacial lunar de SpaceX "inmensamente complejoa" y de “alto riesgo” en letras naranjas grandes y negritas.

"Hay una cantidad sin precedentes de tecnologías, desarrollos y operaciones que nunca antes se habían hecho para que la nave espacial [de SpaceX] aterrice en la Luna", se lee en el gráfico. "Esto incluye el desarrollo de Super Heavy, no solo la etapa de vehículo de lanzamiento más grande jamás producida, sino una que debe ser reutilizable, y Starship, la primera segunda etapa reutilizable".

Luego, el gráfico continúa hablando sobre el riesgo de asegurarse de que ambos sistemas puedan funcionar juntos de manera cohesiva, al tiempo que señala que el sitio de lanzamiento en Boca Chica, Texas (desde donde se lanzaría Starship) nunca ha completado con éxito un lanzamiento orbital.

"Para un solo aterrizaje lunar de Starship, todo esto debe hacerse más de 10 veces sin problemas", dice la nota a modo de conclusión.

Debajo de la infografía hay un enlace a una declaración publicada por Blue Origin apropiadamente titulada "La decisión de la NASA de eliminar la competencia del sistema de aterrizaje humano es incorrecta para Estados Unidos" en la que Blue Origin acusa a la NASA de una "adjudicación defectuosa" de SpaceX y de permitir una "competencia desleal".

Aunque Musk no ha respondido directamente a Bezos, parece haber dejado claro su comentario en un tuit que publicó en respuesta a un video de él descubriendo que había ganado la subvención de la NASA.

Just want to say thanks to those in government who fight hard for the right thing to happen, despite extreme pressure to do otherwise.



Therein lies the core goodness of the American state.