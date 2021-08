Barbie hace homenaje a Sarah Gilbert cocreadora de la vacuna Astra Zeneca

August 5, 2021 4 min read

Como parte de la iniciativa anual de Mattel de “Mujeres inspiradoras” (Role Models), este año rinde homenaje a seis mujeres científicas que destacaron durante la pandemia. Ellas se han convertido en heroínas y ahora serán representadas en muñecas Barbies hechas a su semejanza. Entre ellas la británica cocreadora de la vacuna Oxford/AstraZeneca contra el Covid-19.

En la lista de mujeres destacadas por Barbie se encuentran, desde actrices y cantantes, hasta activistas, astronautas, políticas, pintoras, deportistas, escritoras y científicas, como Marilyn Monroe, Beyoncé, Eleanor Roosevelt, Margot Robbie, Maya Angelou, Hellen Keller, Frida Kahlo, Ella Fitzgerald, Rosa Parks, Sally Ride, entre otras. Esto con el propósito de romper paradigmas y hacer efectivo su eslogan de 'sé lo que quieras ser', para las nuevas generaciones. “El ver y escuchar historias reales e inspiradoras de personas que han sobresalido en algún ámbito, marca la diferencia”, explica la marca de juguetes.

Barbie is proud to honor 6 frontline workers from around the world with #OneOfAKind dolls in their likeness. From an ER nurse to a biomedical researcher and more, these heroes continue to serve their communities, and inspire generations to follow their lead. #ThankYouHeroes pic.twitter.com/x6pdOlJNDZ