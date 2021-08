Crecer o morir en los negocios

August 6, 2021 5 min read

Emprender es tomar riesgos, salir de la zona de confort y elegir el camino a lo desconocido. Eso lo sabemos. Sin embargo, muchos piensan que ese momento de incomodidad es temporal, como si fuera un mal necesario o un trámite inevitable, tras el cual llega otro de estabilidad y tranquilidad permanente. O sea, otra zona de confort.

Déjenme decirles que las zonas de confort siempre están a la vuelta de la esquina, y representan un síntoma que no puede subestimarse. Si lo percibes en tu día a día, podría significar que, en lugar de crecer, tu negocio está en riesgo de muerte.

Tal vez por eso dicen que los emprendedores son locos. Porque asumen riesgo tras riesgo y eligen adversidades cada vez mayores. No lo hacen solo porque sí. Los emprendedores eligen los caminos que cuestan más trabajo porque son los que hacen crecer más, no solo a los negocios, sino que también a las personas.

¡Claro que crecer es incómodo! ¡Crecer duele!

Porque crecer implica abandonar nuestra zona de confort y entrar a nuestra zona de empoderamiento. Ser protagonista de tu vida. Crecer significa moverse y evolucionar y esto significa dejar atrás algunas cosas que ya no encajan, que ya no tienen sentido.

Crecer puede exponernos a la crítica y a los reproches de amigos, familia y compañeros de trabajo... A veces cambiar representa una molestia para la gente cercana. Es entendible, lo nuevo casi siempre despierta extrañeza, y hay que ser pacientes para que los demás comprendan el sentido que hemos decidido tomar.

Este tipo de situaciones me recuerda aquel diálogo en el que la oruga le dice a la mariposa “te veo diferente, tú no eras así”, y ella le responde “desperté”.

Crecer es mantenerse diurno, avispado, lúcido

Cuando empiezas a desarrollarte más, todo cambia a tu alrededor. Si tú cambias, todo cambia. Si tú mejoras, todo mejora. Todo tu mundo se expande, eres más consciente de todas las posibilidades y oportunidades que circulan a tu alrededor.

El cambio empieza cuando eres consciente de la oportunidad que tienes de aprender y crecer. Empieza cuando pones atención. ¿Sabes cuál es uno de los obstáculos más comunes para crecer? El ego. Es tan tremendo que a muchas personas las ciega y hace creer que lo saben todo o que ya llegaron a su punto máximo como seres humanos. Por supuesto, cuando la persona se deja vencer por su propio ego, pone en serio riesgo la viabilidad de sus proyectos y de su negocio.

Alguna vez me dijo un jefe: “no tengas miedo a equivocarte, está bien cometer errores. Eso significa que lo estás intentando. El que no se equivoca lo suficiente, no está moviéndose de su zona de confort. El que no se equivoca es probable que no esté haciendo nada”. Muchos no se mueven para evitar un riesgo. Al hacerlo, renuncian al derecho de experimentar, a aprender y a crecer.

Depositphotos.com

¿Qué es crecer?

Es desarrollarte a nivel personal, es luchar contra tus tentaciones, es querer superarte y usar tu tiempo para adquirir nuevo conocimiento y llegar al próximo nivel en tu trabajo y tu vida personal.

El crecimiento es cambio, y los cambios no siempre son fáciles. Es evolucionar, estar en constante aprendizaje y desarrollo.

El crecimiento es consecuencia de la disciplina, la concentración y de priorizar. ¡Es un proceso muy intenso! Pero sin duda es el único que rinde resultados sostenibles.

Darte espacio para crecer te va a ofrecer tranquilidad y paz mental, mayor resiliencia, más felicidad, relaciones más sanas, más enfoque y productividad, mejor salud, más inteligencia emocional, más éxito y satisfacción. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creciendo o estás muriendo? Es importante tu respuesta, porque si no creces, nada ni nadie va a hacerlo por ti.

Miremos a los grandes líderes, a las grandes marcas: todas tienen una cultura de crecimiento. Si no cambias, entonces no te preguntes por qué sigues en el mismo lugar.

Quedarte igual es retroceder. Si no estás creciendo, estás muriendo… Coincido con la idea de que la gente exitosa está dispuesta a hacer lo que la gente sin éxito no quiere hacer. La gente exitosa hace pequeñas cosas. Los trabajos pesados. Los aburridos. Los que nadie quiere hacer pero que son necesarios. Las personas exitosas no se rinden, trabajan horas extra, son perseverantes, toman riesgos y sacrificios.

Pero lo más importante es que las personas exitosas están en constante crecimiento. Nelson Mandela decía que el día que dejas de aprender y compartir te vuelves irrelevante. No nos volvamos irrelevantes. Crezcamos.