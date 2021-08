Bill Gates sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein: 'Cometí un error'

August 6, 2021 3 min read

Una entrevista de Anderson Cooper con Bill Gates está dando vueltas después de que el tema de Gates cenando con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein surgiera en la conversación.

La entrevista comenzó cuando Cooper le dio a Gates la oportunidad de hablar sobre su divorcio, que finalizó el lunes, de su exesposa Melinda French, algo que Gates admitió fue un "hito muy triste" para su relación.

"Esa asociación que llega a su fin es una fuente de gran tristeza personal", admitió.

El multimillonario compartió que él y French continuarán trabajando juntos en la Fundación Bill y Melinda Gates, dándole un período de prueba de dos años para garantizar que puedan continuar trabajando juntos de manera amistosa.

“Melinda tiene fortalezas increíbles que aporta que ayudan a que la fundación sea mejor”, le dijo Gates a Cooper en una conversación.

Bill Gates explica su relación pasada con Jeffrey Epstein, diciendo que compartieron "varias cenas" en las que esperaba recaudar "miles de millones de obras filantrópicas".

La conversación luego pasó a comentar los informes de que Gates comenzó a cenar con Jeffrey Epstein en 2011, después de que éste ya había sido condenado por solicitar la prostitución a un menor.

Los informes también afirmaron que French contrató abogados de divorcio cuando la relación de Gates y Epstein se hizo pública hace unos dos años.

“Tuve varias cenas con [Epstein] con la esperanza de que pudiera surgir lo que dijo sobre la obtención de miles de millones de [dólares de] filantropía para la salud mundial a través de los contactos que tenía, y cuando parecía que eso no era real, esa relación terminó”, explicó Gates. “Pero fue un gran error pasar tiempo con él, darle la credibilidad de estar allí. Había muchos otros en la misma situación, pero cometí un error".

