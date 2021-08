JP Morgan cambió de opinión y pasó de criticar el Bitcoin a integrarlo en sus opciones de inversión

August 6, 2021 3 min read

El boom de las criptomonedas en el último año y medio ha generado un sinfín de polémica entre simpatizantes y detractores. Si bien la financiera JP Morgan Chase lanzó algunas de las críticas más severas contra el Bitcoin, ahora cambió de opinión y, a través de su unidad de banca privada, ofrecerá a sus clientes de alto perfil invertir en fondos de BTC.

El pasado 19 de julio, tras años atacando al Bitcoin, JP Morgan se convirtió en el primer gran banco estadounidense en ofrecer inversiones en Bitcoin y otras criptomonedas a todos sus clientes, reportó CriptoNoticias. El nuevo fondo Bitcoin, sin embargo, está limitado a los clientes de JPMorgan Private Bank.

Fuentes cercanas a la financiera, citadas por CoinDesk, revelaron que el fondo de Bitcoin se presentará a los clientes como el vehículo de inversión en BTC “más seguro y económico”, entre los disponibles en los mercados privados. También filtraron que es gerenciado pasivamente y que aún no tiene inversiones de clientes, lo cual podría cambiar pronto porque los asesores fueron informados sobre el fondo apenas ayer en una llamada con el banco.

Para el manejo del fondo de Bitcoin, JP Morgan se asoció con New York Digital Investment Group (NYDIG), una plataforma institucional enfocada en custodia y otros servicios de Bitcoin. En febrero pasado, NYDIG presentó en conjunto con Morgan Stanley una solicitud de ETF Bitcoin a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Our partnerships with financial institutions and payment providers are just the beginning as we continue working to further financialize #Bitcoin. @BitcoinMagazine covers our vision for integrating Bitcoin into the banking system: https://t.co/WEr1tAOmjW