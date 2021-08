'¿Cómo es esto posible?': Bebida personalizada de Starbucks de 582 pesos enloquece a internet

August 6, 2021 3 min read

Los baristas no son ajenos a los clientes que llegan con pedidos exagerados y, a veces, molestos de hacer.

Para los baristas de Starbucks (SBUX), esto es especialmente habitual, ya que muchas bebidas y trucos virales de "menú secreto" en las redes sociales han hecho que comprar un pedido aparentemente listo para usar sea algo común.

Pero un cliente podría haberlo llevado demasiado lejos, a un nivel en el que dos vasos Venti completos debían usarse para cumplir con un pedido de larga lista de lavandería en un video que desde entonces se ha vuelto viral.

El barista de Starbucks @aadinaff publicó un video, que ahora se ha visto más de cuatro millones de veces, de un pedido con un recibo que abarca la longitud de dos vasos Venti helados.

En el video, un barista intenta verter lo que parece ser un brebaje de Frappucino mezclado en dos tazas, una taza que está en posición vertical y otra que se ha pegado con cinta adhesiva a la otra boca abajo con el fondo cortado.

Las tazas comienzan a gotear y la bebida se derrama hasta que el barista toma una tercera taza Venti para colocar las otras dos.

what in the five minute crafts##starbuckssecretmenudrink ##starbucks ##HotwireHotelGoals ##starbucksfrappucino