'¡Tengo que lanzar el j**** cohete!': Así era Elon Musk según un nuevo libro

August 9, 2021 3 min read

¿Cómo crees que serías si tuvieras que manejar dos empresas de tamaño mundial? Elon Musk le gritaba a sus empleados. Al menos esa es la aseveración que hace un nuevo libro sobre los 18 años de historia de Tesla.

Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century, de Tim Higgins del The Wall Street Journal señala que en una ocasión Musk gritó "No tengo tiempo para esto. ¡Tengo que lanzar el j**** cohete!" al salir de una reunión sobre la próxima oferta pública de Tesla en 2010.

Este episodio, que reporta Business Insider, muestra cómo es el estilo de management del CEO SpaceX y Tesla como despedir a cualquier persona que él considerara una amenaza para el crecimiento de la automotriz.

Musk solía maldecir a ejecutivos y trabajadores de menor rango y salir intempesitivamente de las reuniones. Particularmente, el libro señala una ocasión en la que un le preguntó a Musk su opinión sobre el tipo de suspensión que quería para el sedán Model S que estaban desarrollando. ¿La respuesta de Musk? "Voy a vender muchos autos, así que cualquier suspensión que necesites para poder vender muchos autos, esa es la suspensión que quiero".

A través de varias entrevistas con exempleados, Higgins relata cómo era el carácter de Musk durante 2016 cuando Tesla batallaba para desarrollar el Model 3 que se suponía sería más asequible. Por ejemplo, narra el libro, una noche Musk llamó a una sala de conferencias a un grupo de ingenieros encargados de la línea de montaje del Model 3. Les dijo que su trabajo era "pura mierda" y les pidió a cada uno que le dijera "quién diablos eres y qué estás haciendo para arreglar mi maldita línea".

Al respecto, Elon Musk ha cuestionado la veracidad del libro en Twitter, diciendo además que es aburrido.