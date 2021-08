KFC abrió un hotel con todo y un botón para pedir pollo frito

August 9, 2021 4 min read

Los fanáticos de la comida rápida llevan su amor por sus cadenas favoritas al extremo, ya sea que amenacen con no volver nunca más cuando se eliminen los artículos preferidos o pirateando menús secretos para tener en sus manos ofertas ocultas.

Pero los leales a KFC ahora tendrán la oportunidad de marcar una experiencia más en su lista de deseos de pollo frito. La compañía anunció recientemente que ofrecerá alojamiento a través de un hotel emergente con temática de pollo en Londres llamado House of Harland, que lleva el nombre del fundador de KFC, el coronel Harland David Sanders.

Ubicado en 9a Club Row, London E1 6JX, las suites del hotel contarán con productos KFC estampados en todo, desde ropa de cama hasta papel tapiz y toallas, además de contar con una máquina recreativa y una sala de cine.

Los huéspedes también tendrán acceso a un botón "Press for Chicken", que ordenará los famosos platos de aves de corral de KFC a pedido, así como un chófer al recinto y un empleado para hacer "Chick-In" a su llegada.

"La reciente campaña publicitaria de KFC celebra las legiones de fanáticos incondicionales del Coronel en todo el país, por lo que no es de extrañar que ahora estén ofreciendo a los fanáticos del pollo frito un poco de escapismo muy necesario", dijo la compañía en un comunicado. "Puede esperar sentirse como la realeza del pollo frito de principio a fin".

La noticia de los jugosos nuevos alojamientos fue bien recibida en las redes sociales, y muchos compitieron por la oportunidad de asegurarse un lugar para pasar la noche.

I thank everyone for the heads up about the KFC hotel, many messages, much excitement. I need a week in a KFC hotel more than anything right now and love that the booking fee goes to a charitable cause.



Hope to secure a booking and chick'in later this month!