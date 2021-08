No los vamos a despedir si no se vacunan: Director ejecutivo de American Airlines

August 10, 2021 5 min read

Muchas empresas y empleadores importantes están duplicando los esfuerzos de vacunación para sus empleados y personal, y algunos llegan a convertirlo en un requisito sin la posibilidad de optar por no participar.

La semana pasada, United Airlines se convirtió en la primera aerolínea importante de Estados Unidos en exigir que todos sus empleados estén vacunados o se arriesguen a ser despedidos de la compañía, estableciendo una fecha límite del 27 de octubre.

Frontier Airlines también anunció su propia política de vacunación obligatoria para los empleados, que entrará en vigor el 1 de octubre. “La seguridad es de suma importancia en Frontier, y debemos tomar todas las medidas posibles para mantener a nuestros equipos seguros, proteger la operación y proteger a nuestros pasajeros ”, dijo el director ejecutivo de Frontier Airlines, Barry Biffle, en un comunicado emitido la semana pasada.

Pero hoy, American Airlines causó sensación al viajar en una dirección diferente. El director ejecutivo Doug Parker habló en el podcast Sway de Kara Swisher, colaboradora del New York Times, y dejó en claro que no invocaría los mandatos de vacunación de los empleados en el corto plazo, y probablemente nunca.

“En un mundo donde todavía el 40% de los estadounidenses no están vacunados por razones que solo ellos pueden explicar, requerir vacunas para trabajar no es algo que nosotros estemos buscando hacer”, dijo Parker en la entrevista.

Parker agregó que preferiría duplicar los incentivos en un intento de alentar a los empleados a vacunarse en lugar de obligarlos a hacerlo, algo que la compañía ha estado haciendo en forma de días de vacaciones adicionales y tarjetas de regalo de 50 dólares.

El Philadelphia Inquirer informó que Parker ve los requisitos de vacunas para los pasajeros como algo prohibido, y señaló que el esfuerzo sería "increíblemente engorroso", especialmente en vuelos abarrotados y aeropuertos densamente poblados.

Muchos en las redes sociales se pronunciaron en contra de la política después de que comenzara a circular la noticia de los comentarios de Parker.

Algunos usuarios afirmaron que "nunca volverían a volar" con American, mientras que otros dijeron que la negativa a implementar una política de vacunas era una falta de cuidado por la seguridad del cliente.

"Estoy planeando cambiar mi programa de lealtad si hay una gran diferencia en la seguridad y la responsabilidad", insistió uno de los encuestados.

American Airlines experimentó una pérdida estimada de casi 30,000 empleados en 2020 debido a despidos y salidas relacionadas con la pandemia, y continuó enfrentando escasez de personal este verano, lo que llevó a la cancelación de cientos de vuelos. "Las primeras semanas de junio han traído un clima sin precedentes a nuestros centros más grandes, lo que ha afectado en gran medida nuestra operación y provocando retrasos, vuelos cancelados e interrupciones en los horarios de los miembros de la tripulación y los planes de nuestros clientes", dijo American Airlines en ese momento en un comunicado. “Eso, combinado con la escasez de mano de obra con la que se enfrentan algunos de nuestros proveedores y el aumento increíblemente rápido de la demanda de los clientes, nos ha llevado a aumentar la resistencia y la certeza de nuestra operación ajustando una fracción de nuestro vuelo programado a mediados de Mes de julio."

La valoración de American subió aproximadamente un 47% interanual hasta el lunes por la tarde.