¿Estarías dispuesto a morir por la conquista de Marte? La NASA busca voluntarios para simular la vida en el planeta rojo, mira los requisitos

August 10, 2021 6 min read

Desde hace buen tiempo se sabe que hay planes para colonizar Marte por parte tanto del sector público como del privado, como es el caso de SpaceX de Elon Musk. En un paso más rumbo a la conquista de Marte, la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) lanzó una convocatoria para reclutar voluntarios que participen en una simulación de cómo sería la vida en el planeta rojo. Entre los requisitos para postularse está gozar de buena salud, tener una maestría en áreas de ciencia y/o tecnología, y aceptar la posibilidad de morir en el proceso.

La serie de misiones, conocida como Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), incluye tres simulaciones de la superficie de Marte, cada una con duración de un año. La primera de estas misiones arrancará en el otoño de 2022 y estará integrada por cuatro personas que permanecerán aisladas por 365 días.

La NASA reclutará a “individuos altamente motivados” que vivirán durante un año en condiciones que semejan la superficie de Marte. Los voluntarios habitarán un módulo de 1,700 pies cuadrados (unos 158 metros cuadrados) impreso en 3D, llamado Mars Dune Alpha, el cual se ubica en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Texas.

“El hábitat simulará los desafíos de una misión en Marte, incluidas las limitaciones de recursos, fallas en los equipos, retrasos en las comunicaciones y otros factores de estrés ambiental”, detalló la NASA en un comunicado publicado en su página web.

Los miembros de la tripulación tendrán sus propios dormitorios ubicados en un extremo del hábitat. Del otro lado del módulo habrá estaciones de trabajo, estaciones médicas y estaciones de cultivo de alimentos. En el centro del hábitat se construirá un espacio habitable compartido que incluirá muebles fijos y móviles, iluminación personalizable, control de temperatura y sonido.

La primera función de los participantes será apoyar la investigación para desarrollar métodos y tecnologías para prevenir y resolver problemas potenciales en futuras misiones de vuelos espaciales tripulados a la Luna y Marte, explicó la NASA.

“Esta es una oportunidad única y rara. Los seleccionados tendrán un papel histórico en la preparación de la humanidad para el próximo gran salto en el espacio”, dijo en un comunicado Grace Douglas, científica principal de la investigación de Tecnología Alimentaria Avanzada de la NASA en el Centro Espacial Johnson de la NASA.

Calling all Martians! @NASA is recruiting four crew members for a year-long mission that will simulate life on a distant world, living in “Mars Dune Alpha,” a 3D-printed habitat. Want to take part in research for the first human Mars mission?



Learn more! https://t.co/v3dL7qzRk9 pic.twitter.com/k5sviRXvtV